Erfurt liegt nun über dem 200er-Wert bei der 7-Tage-Inzidenz bei den Corona-Ansteckungen

Die Landeshauptstadt hat einen Anstieg der 7-Tage-Inzidenz auf den Wert von 206,6 zu verzeichnen. Damit rutscht Erfurt über die 200er-Marke die auch laut der neuen Regelungen für Thüringen dafür sorgt, dass die Einwohner sich nur im Umkreis von 15 Kilometern bewegen dürfen. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Mir dem Stand Sonnabend, 8 Uhr wurden in Erfurt laut Gesundheitsamt insgesamt 3457 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Damit ist die Zahl innerhalb von 24 Stunden um 53 gestiegen. Eine weitere an Covid-19 erkrankte Person ist verstorben. Die Zahl der als genesen Geltenden liegt wie gestern bei 2411. 81 Personen mit Corona-Infektion sind verstorben. Damit gibt es in Erfurt aktuell 965 nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus.

„Jetzt passiert das, wovor die Fachleute immer gewarnt haben. Private Feiern und Zusammenkünfte sind die Treiber der Pandemie“, sagte Oberbürgermeister Andreas Bausewein mit Blick auf die Zahlen am Ende dieser Woche. „Kontaktbeschränkungen, so hart sie auch für den Einzelnen sind, müssen sein und machen großen Sinn.“ Mit Sorge schaut Bausewein nun auf die kommende Woche, wenn sich die Silvester-Infektionen in der Statistik niederschlagen werden.