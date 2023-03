Fahrraddiebe inflagranti erwischt – Schmierereien an Hotel – Auto demoliert

Erfurt. Ein Hinweis einer Anwohnerin brachte zwei Langfinger und jede Menge Diebesgut ans Licht. Diese und weitere Meldungen der Polizei für Erfurt.

Die Polizei wurde am Dienstagmorgen im Erfurter Stadtteil Ilversgehofen fündig. Dort hatte eine Anwohnerin beobachtet, wie ein schwarz gekleideter Mann einen Fahrradrahmen in den Keller eines Mehrfamilienhauses trug. Die Frau wählte kurzerhand den Notruf.

Im Keller stießen die Polizisten dann nicht nur auf zwei Männer im Alter von 29 und 32 Jahren, sondern auch auf insgesamt vier Fahrräder und einen Fahrradrahmen. Wie die Polizei mitteilte, stellte sich bei einer Überprüfung heraus, dass alle Räder und der Rahmen in diesem Jahr gestohlen worden waren und zur Fahndung standen. Die Polizisten stellten alle Gegenstände sicher und ermittelt nun wegen des Verdachts der Hehlerei.

Schmierereien an Hotel

Unbekannte haben am Dienstagmorgen ein Hotel in der Gothaer Straße in Erfurt beschmiert. Laut Polizei brachten sie zwischen 5.15 Uhr und 5.25 Uhr mit grüner Farbe mehrere Schriftzüge unter anderem auf Schildern, einer Schranke und einem Trafohäuschen an. Der dabei entstandene Sachschaden könne gegenwärtig noch nicht beziffert werden, hieß es. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Süd unter der Telefonnummer 0361/7443-0 entgegen.

Auto beschädigt

Unbekannte haben ein Auto in der Brühlervorstadt beschädigt. Dazu reichten den Tätern gerade einmal 30 Minuten am Dienstagabend, um sich an dem VW Passat zu vergreifen. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Der Wagen stand zu dieser Zeit auf einem Parkplatz. Die Unbekannten zerkratzten die komplette Fahrerseite des VWs. Auch vor der Motorhaube machten sie keinen Halt. Der Gesamtschaden am Auto wird auf circa 1.500 Euro geschätzt.

Betrunken in der Notaufnahme

Ein Besuch in der Notaufnahme brachte in der vergangenen Nacht in Erfurt einem Mann eine Strafanzeige ein. Der 56-Jährige wurde gegen Mitternacht dabei beobachtet, wie er schwankend die Klinik betrat. Anschließend verließ er wieder das Gebäude und fuhr mit seinem Auto davon. Alarmierte Polizisten stellten den Autofahrer im Umfeld.

Der unsichere Gang des Mannes ließ sich mit seiner Alkoholisierung erklären. Der 56-Jährige erreichte bei einem Atemalkoholtest einen Wert von fast 1,3 Promille. Neben einer Blutentnahme erwartete den Mann eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

