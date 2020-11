Erfurt. Eine Frau hatte einen Obdachlosen in Erfurt geweckt, weil sein Welpe stark zitterte. Daraufhin rastete der Mann aus, bespuckte die Frau und wollte einen Imbissmitarbeiter schlagen.

Frau spricht Obdachlosen auf zitternden Welpen an - Mann rastet aus

Dienstagmittag ist ein Obdachloser in Erfurt ausgerastet. Er schlief unter den Arkaden in der Bahnhofstraße und hatte einen Hundewelpen bei sich. Da der Vierbeiner aufgrund der Kälte zitterte, weckte eine Passantin den 36-Jährigen, um ihn darauf hinzuweisen. Der betrunkene Mann wurde aggressiv, bedrängte die Frau und bespuckte sie. Anschließend lief er in einen Imbiss und versuchte, einen Mitarbeiter mit einer Glasflasche zu schlagen.

Den Hund durfte der Mann behalten. Allerdings wird gegen ihn nun wegen Beleidigung und versuchter gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Weitere Polizeinachrichten aus Thüringen: