Fußgängerin in Gera von Auto angefahren und verletzt

Bei einem Verkehrsunfall wurde am Dienstag eine Fußgängerin in Gera von einem Auto angefahren. (Symbolbild)

Gera. In Gera ist eine Fußgängerin von einem Auto erfasst und verletzt worden. So kam es zu dem Unfall.

Eine 80-jährige Fußgängerin ist am Dienstag bei einem Unfall in Gera verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, überquerte die Seniorin gegen 10.15 Uhr die Hainstraße an der Kreuzung zur De-Smit-Straße, als eine 49-Jährige mit ihrem Seat an der roten Ampel aufgrund des grünen Rechtsabbiegerpfeils langsam in den Kreuzungsbereich fuhr und dabei die Fußgängerin übersah.

Beim Zusammenstoß wurde die Seniorin leicht verletzt. Zur Behandlung kam ein Rettungswagen zum Einsatz.

