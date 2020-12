Gewinner des Schleizer Weihnachtsrätsels ermittelt

Schleiz. Je ein Schleizer Gutschein geht an 20 der Teilnehmer, die von Geschäft zu Geschäft gegangen sind und einen Lösungssatz richtig ermittelt haben.

Der Handels- und Gewerbeverein Schleiz hat die Gewinner des diesjährigen Weihnachtsrätsels ermittelt. Die Teilnehmer mussten von Geschäft zu Geschäft gehen, um den Lösungssatz „Am Weihnachtsbaum die Lichter brennen“ ermitteln zu können. Dabei handelt es sich um ein deutsches Weihnachtslied mit einem 1841 veröffentlichten Text von Hermann Kletke und der Melodie eines unbekannten Komponisten.

Über einen Schleizer Gutschein im Wert von fünf Euro dürfen sich Familie Denschel, Walburga Wohlfarth, Nicole Becker, Vanessa Wagner, Corina Beyer, Franziska Schmidt, Holger Wetzel, Marcel Höfer, Reinhilde Hoffmann, Ines Keske, Familie Werner und Steffen Köhler freuen. Einen Schleizer Gutschein im Wert von zehn Euro haben Rudolf Kögl, Dorothee Maier,Isabel Zoller und Andreas Weiser.

Als Gewinner eines Schleizer Gutschein im Wert von 20 Euro wurden Ingrid Lüdtke, Philipp Unger und Anja Schüppel gezogen.

Der Hauptpreis, ein Schleizer Gutschein im Wert von 40 Euro, geht an Torsten und Claudi Dietz. Die Gutscheine sind mit der Post auf dem Weg zu den Gewinnern, teilte Gabriela Seidel, Vorsitzende des Handels- und Gewerbevereins Schleiz, am Mittwoch mit.

Den Vereinswettbewerb „Schleiz leuchtet" gewinnt das Mitglied Jana Ksionsko. Sie hat zusammen mit Monika Wohlfarth und Ida Knoll das Trepple zum Leuchten gebracht und damit vielen Schleizern und Gästen eine große Freude bereitet. Der Vorstand des HGV Schleiz bedankte sich bei Jana Ksionsko für ihre Ideen, ihre Kreativität und ihren Einsatz beim Schmücken des Trepples mit einem Jahr beitragsfreier Mitgliedschaft im Verein. „Mit Optimismus blicken wir in das kommende Jahr. Wenn sich die Situation rund um die Corona-Pandemie entspannt hat, gibt es am Samstag, 28. August wieder die Schleizer Modenacht mit einer großen Sommerparty am Freitagabend und im Dezember eine Schleizer Weihnachtsmeile mit einem neuen Weihnachtsrätsel. Weitere Veranstaltungen sind geplant“, sagte Gabriela Seidel.