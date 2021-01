Hier sind die Corona-Impfstellen in Thüringen

Erfurt. Die ersten 14 Impfstellen in Thüringen öffnen am Mittwoch, 13. Januar, weitere 15 Zentren ab dem 3. Februar.

Auch aus Sicherheitsgründen waren die Adressen der Thüringer Impfstellen bislang unbekannt. Nun hat das Gesundheitsministerium die Erreichbarkeit der Zentren veröffentlicht. 14 Zentren nehmen am kommenden Mittwoch die Arbeit auf, weitere 15 stehen schrittweise ab Anfang Februar zur Verfügung. Die Vergabe von Impftermine erfolgt nach den Bestimmungen für die Reihenfolge nach Risikogruppen sowie in Abhängigkeit von den sicher verfügbaren Impfdosen für die mobilen Impfteams und Impfstellen. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Bislang wurden mehr als 30.000 Erst- und Folgetermine vergeben

Vereinbart werden Termine per Telefon unter der Nummer 03643/4950490 (8 bis 16 Uhr) oder über die Internetseite impfen-thueringen.de. Bislang wurden mehr als 30.000 Erst- und Folgetermine vergeben. In der kommenden Woche gehen von den 9750 Impfdosen 5200 an die mobilen Teams für Impfungen in Alten- und Pflegeeinrichtungen, 3050 Impftermine sind in den Impfstellen vereinbart und mindestens 1500 Impfdosen gehen an weitere Krankenhäuser.

Ab 18. Januar verteilen sich die Impfdosen etwa hälftig auf die Impfstellen und die mobilen Teams: Für jede Woche sind 5040 Termine in Impfstellen und 4710 Erstimpfungen in Pflegeheimen vorgesehen. Zudem beginnen dann bereits die Zweitimpfungen in den Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern, in denen Ende Dezember die Erstimpfungen erfolgten. Dafür werden die für die Zweitimpfungen zurückgestellten Dosen verwendet. Das Verfahren mit diesem Verteilschlüssel zwischen Pflegeeinrichtungen und Impfstellen soll fortgesetzt werden, bis in allen Einrichtungen geimpft wurde.

Weitere Artikel zum Thema:



Wo künftig in Thüringen stationär geimpft wird, finden Sie in der nachfolgenden Aufstellung:



Diese Impfstellen in Thüringen öffnen ab dem 13. Januar:

Erfurt Helios Klinik, Nordhäuser Straße 74, 99089 Erfurt

Katholisches Krankenhaus, Haarbergstraße 70, 99097 Erfurt

Jena Ziegesarstraße 19, 07747 Jena (ehemalige Praxis)

Gera Ärztehaus Bieblach, J.-R.-Becher Str. 1, 07549 Gera

Pößneck Krankenhaus Pößneck, Hohes Gässchen 8-10, 07381 Pößneck

Schmölln Klinik, Robert-Koch-Straße 95, 04626 Schmölln

Weimar Mon ami, Goetheplatz 11, 99423 Weimar

Sonneberg Köppelsdorfer Straße 36, 96515 Sonneberg (alte Tanzschule)

Bad Frankenhausen KMG Klinik, An der Wipper 2, 06567 Bad Frankenhausen

Bad Langensalza Hufeland Klinikum, Rudolph-Weiss-Straße 1-5, 99947 Bad Langensalza

Eisenach Mühlhäuser Straße 94, 99817 Eisenach (Container Klinikgelände)

Meiningen Dr.-Romberg-Straße 1, 98617 Meiningen Dreißigacker

Suhl Friedrich-König-Straße 23, 98527 Suhl (Gewerberäume)

Gotha Kastanienallee 8, 99867 Gotha (ehemalige Praxis)



Diese Impfstellen öffnen schrittweise ab dem 3. Februar:

Zeulenroda Goetheallee 8, 07937 Zeulenroda

Eisenberg Waldkliniken Eisenberg, Klosterlausnitzer Straße 81, 07607 Eisenberg

Apolda Stadthalle, Klause 1, 99510 Apolda

Sömmerda Leubinger Straße 5, 99610 Sömmerda

Blankenhain Krankenhaus, Wirtstraße 5, 99444 Blankenhain

Arnstadt Rankestraße 2, 99310 Arnstadt

Ilmenau Am Stollen 48, 98693 Ilmenau (alte Schwimmhalle)

Hildburghausen Coburger Straße 22, 98646 Hildburghausen

Nordhausen Stollbergstraße 131, 99734 Nordhausen

Leinefelde Händelstraße 10, 37327 Leinefelde (alte Schule)

Mühlhausen Lindenhof 6, 99974 Mühlhausen

Bad Salzungen Liebensteiner Straße 15, 36456 Barchfeld-Immelborn

Schmalkalden Siechenrasen 13, 98574 Schmalkalden

Jena Volksbad, Knebelstraße 10, 07745 Jena

Gera Bereitschaftsdienst-Praxis KVT, Ernst-Toller-Str. 14, 07549 Gera