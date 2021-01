Im Wartburgkreis kamen binnen 24 Stunden 132 Fälle dazu, in Eisenach 46.

Eisenach. In der Wartburgregion gab es innerhalb eines Tages 178 neue Corona-Fälle. Damit steigt der Sieben-Tage-Wert je 100.000 Einwohner in Eisenach auf 250,9, in der Region auf 281,6.

Infektionszahlen in Wartburgregion steigen wieder - 178 Neuinfektionen in 24 Stunden

Es bleibt ein Auf und Ab bei den Corona-Werten in der Wartburgregion. Nach einigen Tagen mit fallenden Zahlen gingen sie nun zum Stand 8. Januar, 0 Uhr, laut Robert-Koch-Institut (RKI) wieder in die Höhe. In der Stadt Eisenach etwa liegt der Inzidenzwert (Zahl der Neuinfektionen binnen Tagen auf 100.000 Einwohner) nun bei unter 250,9. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Binnen 24 Stunden waren 46 neue Infektionen hinzugekommen, in den vergangenen sieben Tagen waren es 106. Im Wartburgkreis kamen binnen 24 Stunden 132 Fälle dazu. In den vergangenen sieben Tagen sind 335 Neuinfektionen registriert, was einen Inzidenzwert von 281,6 ergibt.

