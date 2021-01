Corona-Infektionszahlen sinken in der Wartburgregion

Die Corona-Infektionszahlen in der Wartburgregion sinken derzeit. In der Stadt Eisenach etwa liegt der Inzidenzwert (Zahl der Neuinfektionen binnen Tagen auf 100.000 Einwohner) nun bei unter 200. Vor wenigen Tagen war er noch auf 411 hochgeschossen.

48 neue Corona-Infektionen binnen 24 Stunden gab es laut Robert-Koch-Institut (RKI) in der Wartburgregion (Stand: 7. Januar, 0 Uhr). 38 davon gab es im Wartburgkreis, 10 in der Stadt Eisenach. In den vergangenen sieben Tagen kamen in der Stadt 77 neue Fälle hinzu, daraus ergibt sich ein Inzidenzwerte von bei 182,2. Im Kreis gibt es eine 7-Tages-Zunahme an Neuinfektionen von 306 Fällen, Inzidenzwert 257,2.