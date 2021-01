Ein junger Mann, der nur mit einer Unterhose bekleidet war, hat am Silvesterabend die Polizei in Arnstadt beschäftigt (Symbolfoto).

Arnstadt. Ein 21-Jähriger, der nur mit einer Unterhose bekleidet war, hat am Silvesterabend die Polizei in Arnstadt beschäftigt.

Junger Mann randaliert in Arnstadt barfuß und in Unterhose auf der Straße

Am frühen Silvesterabend ist die Polizei gegen 18.30 Uhr in die Straße "Am Fürstenberg" in Arnstadt gerufen worden, da dort ein junger Mann barfuß und in Unterhosen eine Haustür beschädigte.

Wie die Polizei mitteilt, mussten die eingesetzten Beamten den verwirrten 21-jährigen Mann schließlich zu Boden bringen, fesseln und zu seinem eigenen Schutz in Gewahrsam nehmen. Er hatte zuvor im Rausch seine Wohnungseinrichtung zerschlagen und reagierte nicht auf Ansprache durch die Polizei.

Nach seiner Ausnüchterung wurde er am Neujahrsmorgen wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

