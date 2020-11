KV in Thüringen plant 29 Impfstellen und zehn mobile Impfteams

Erfurt. In Thüringen laufen die Vorbereitungen für massenhafte Corona-Impfungen. Die KV forderte Mediziner zum freiwilligen Impfdienst in den Zentren auf. 29 Impfstellen sollen geschaffen werden.

In Thüringen haben sich bisher 360 Ärzte als freiwillige Helfer in den geplanten Corona-Impfstellen gemeldet. Das teilte die Kassenärztliche Vereinigung auf Nachfrage unserer Zeitung am Freitagvormittag mit. Vorausgegangen war ein Rundschreiben, in dem Mediziner und ihr Praxispersonal um Mithilfe gebeten wurden. Nach der Schutzimpfungs-Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses ist zur Durchführung von Schutzimpfungen jeder Arzt berechtigt, darunter auch bereits pensionierte Ärzte. Eingrenzungen würden nicht vorgenommen. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog