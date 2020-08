Beim Eintreffen der Feuerwehr schlugen bereits Flammen aus den Fenstern. Das Haus in Meiningen ist nicht mehr bewohnbar.

Mehrfamilienhaus in Flammen - 13 Bewohner müssen mitten in der Nacht auf die Straße

Zu einem Großeinsatz kam es für die Feuerwehr in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Meiningen im Landkreis Schmalkalden-Meiningen. Ein Mehrfamilienhaus ist hier nach einem Brand nicht mehr bewohnbar.

"Beim Eintreffen stand eine Wohnung in Vollbrand und die Flammen haben aus den Fenstern geschlagen", so Michael Friedrich, Einsatzleiter der Feuerwehr Meiningen. Insgesamt 13 Bewohner wurden von der Feuerwehr aus dem Schlaf gerissen und aus dem brennenden Haus ins Freie gerettet. Zwei von ihnen mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.

"Ich bin erst nicht wach geworden, habe dann die Katze eingepackt und bin raus", so Hausbewohner Oliver Kohl. Bislang ist die Brandursache noch unklar, die Polizei hat hierzu bereits die Ermittlungen aufgenommen.

Probleme machte den Feuerwehrleuten, dass das Haus stark verwinkelt ist und daher schwere Löschbedingungen vorlagen.