Millionenschaden bei Brand in Eisfeld - Löscharbeiten über das ganze Wochenende

Eisfeld Bei einem Brand in einem Gewerbegebiet in Eisfeld ist ein Schaden in Millionenhöhe entstanden. Die Löscharbeiten werden wohl das ganze Wochenende andauern.

In einem Gewerbegebiet in Eisfeld im Landkreis Hildburghausen ist in der Nacht zu Freitag eine Werkhalle in Brand geraten und wohl ein Schaden in Millionenhöhe entstanden. Die schätzungsweise 100 mal 50 Meter große Halle sowie ein davor geparkter Lastzug standen nach Angaben der Polizei in Vollbrand.

Das Feuer sei am Donnerstagabend aus bislang ungeklärter Ursache in der mit Kartonagen bestückten Werkhalle ausgebrochen. Die Flammen hätten sofort auf einen davor abgestellten Lastwagen übergegriffen, der vollständig niederbrannte.

Bis in den Morgen habe das Feuer meterhoch gelodert. Gegenwärtig seien noch immer Kameraden aller umliegenden Wehren mit den Löscharbeiten beschäftigt. Diese werden mit hoher Wahrscheinlichkeit noch über das gesamte Wochenende andauern, da immer wieder Glutnester auflodern, hieß es von der Polizei.

Nach ersten Erkenntnissen sei ein Schaden von 5 bis 6 Millionen Euro entstanden. Erst zu Beginn der kommenden Woche würden die Experten der Suhler Kriminalpolizei gemeinsam mit einem externen Brandursachenermittler mit der Untersuchung des Brandortes beginnen können.