Mit mehr als zwei Promille unterwegs: Fluchtversuch scheitert im Kyffhäuserkreis

Oldisleben/Ebeleben. Der Fluchtversuch eines Autofahrers ist im Kyffhäuserkreis ohne Erfolg geblieben. Der Grund für Manöver war schnell gefunden. In einem weiteren Fall bewiesen die Polizisten Argusaugen.

Als ein Mann bemerkte, dass er in den Fokus der Polizei geraten war, gab er Gas und versuchte sich der anstehenden Kontrolle zu entziehen – jedoch ohne Erfolg. Das Fahrzeug konnte gestoppt werden.

Der Grund für den Fluchtversuch stellte sich schnell heraus. Laut Polizei wies der Mann beim Atemalkoholtest einen Wert von über 2 Promille auf. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Bis auf Weiteres sei ihm das Führen von Kraftfahrzeugen untersagt worden.

Beamte beweisen Argusaugen

Eigentlich waren die Polizisten gerade auf einer Einsatzfahrt zu einem Wildunfall. Doch während der Anfahrt fiel ihnen dabei ein in Schlängellinien fahrender Rollerfahrer auf, an dessen Moped ein grünes Versicherungskennzeichen angebracht war. Das war laut Polizei ungünstig für den Fahrzeugführer, da dieses seit einer halben Stunde abgelaufen war und somit kein Pflichtversicherungsschutz mehr bestand. Seit dem 1. März 0 Uhr hätte das Kennzeichen nämlich in schwarzer Schrift sein müssen.

Bei der anschließenden Kontrolle des Fahrers stellte sich heraus, dass dieser erheblich unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand. Der Atemalkoholtest erbrachte den Angaben zufolge deutlich über 2 Promille. Zudem konnte er keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Die entsprechenden Strafverfahren wurden eingeleitet. Der Sozius schob nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen den Roller nach Hause.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.