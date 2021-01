Nach Reichsbürger-Debatte: Bundesvize der Freien Wähler mischt sich ein

Erfurt. Roland Beyer war am Mittwoch als Landesvize und Kreisvorsitzender in Saalfeld-Rudolstadt zurückgetreten. Er hatte den Vorwurf zurückgewiesen, Reichsbürger zu sein.

In der Reichsbürger-Debatte bei den Freien Wählern (FW) in Thüringen hat sich jetzt der Bundesverband zu Wort gemeldet. Es sei nicht auszuschließen, dass es sich bei Roland Beyer um einen Reichsbürger handele, sagte der stellvertretende FW-Bundesvorsitzende Gregor Voht im Gespräch mit dieser Zeitung. Beyer war am Mittwoch als Landesvize und Kreisvorsitzender in Saalfeld- Rudolstadt zurückgetreten und hatte den Schritt mit einer neuen beruflichen Perspektive in der Schweiz begründet, die ihm für seine Ämter keine Zeit lasse.

Bei der Landesgeschäftsstelle der Freien Wähler im Freistaat war zuvor anonym Material eingegangen. Es geht um Auszüge aus einschlägigen Internetseiten, die nicht mehr öffentlich abrufbar seien. "Die vorliegenden Unterlagen sind authentisch", sagte Voht. "Ich sehe da jetzt keinen Anhaltspunkt, dass es sich dabei um Fälschungen handelt." Beyer, der die Vorwürfe vehement zurückweist und von einer durch alte SED-Seilschaften motivierten Verleumdung spricht, ist weiter Mitglied der Freien Wähler.

Dass der Bundesverband dies kritisch sieht, daran lässt Voht keinen Zweifel. Allerdings sei ein Parteiausschluss in Deutschland sehr kompliziert. Dafür gebe es hohe Anforderungen, betonte er. "Wir haben den Vorgang aber nicht zu den Akten gelegt. Wir werden uns damit weiter beschäftigen", kündigte der Bundesvize an. "Wir halten die gesamte Reichsbürgerszene für sehr gefährlich und verlangen ein entschiedenes Vorgehen gegen diese Kreise. Das gilt natürlich auch, wenn es unsere eigene Partei betrifft, ganz besonders sogar."

Die Aufklärung über eventuelle Reichsbürgerverstrickungen Beyers ins Rollen gebracht hatte der ehemalige FW-Landeschef Mario Merten. Nach einem Streit mit seinen Vorstandskollegen über das weitere Vorgehen war er im Dezember zurückgetreten.

