Robert-Koch-Institut meldet neun Todesfälle innerhalb von 24 Stunden in Wartburgregion

Eisenach. Das Robert-Koch-Institut meldet innerhalb von 24 Stunden neun Todesfälle in Verbindung mit dem Coronavirus im Wartburgkreis. Innerhalb einer Woche gab es in Eisenach 107 Neuinfektionen.

Neun weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) binnen 24 Stunden zum Stand 6. Januar, 0 Uhr, für die Wartburgregion. Damit wurden bislang 43 Menschen (29 im Wartburgkreis, 14 in der Stadt Eisenach) in der Folge einer Infektion aus dem Leben gerissen. 79 neue Corona-Infektionen binnen 24 Stunden gab es laut RKI in der Wartburgregion. 69 davon gab es im Wartburgkreis, 10 in der Stadt Eisenach. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

In den vergangenen sieben Tagen kamen in der Stadt 107 neue Fälle hinzu, daraus ergibt sich ein erneut gesunkener Inzidenzwert (Zahl der Neuinfektionen binnen Tagen auf 100.000 Einwohner), der nun bei 253,5 liegt. Im Kreis gibt es eine Sieben-Tages-Zunahme an Neuinfektionen von 378 Fällen, Inzidenzwert: 317,7.

