Neuschnee und Skispaß in Höhenlagen des Thüringer Waldes und im Harz

Thüringer Wald präsentiert sich winterlich

Bei leichten Minusgraden präsentierte sich am Samstag Oberhof am Rennsteig im Thüringer Wald mit idealen Wintersportbedingungen. Am Vormittag lugte noch ein wenig die Sonne aus den Wolken. Aber auch ohne ihr weiteres Erscheinen kamen zahlreiche Besucher in den Wintersportort um rund um die Stadt beispielsweise Skilanglauf zu betreiben.

Foto: Kai Mudra