Noch kein Termin für Impfbeginn im Landkreis Sömmerda

Zuerst wird in Pflegeheimen geimpft. (Symbolbild)

Sömmerda Nachdem in Thüringen die ersten Corona-Impfungen begonnen haben, gibt es derzeit noch keine Informationen darüber, wann es im Landkreis Sömmerda los geht.

Die Zahl der Corona-Infektionen hat sich im Landkreis Sömmerda am 27. Dezember nur geringfügig erhöht. Das Robert-Koch-Institut meldet aktuell 1076 Infizierte seit Ausbruch der Pandemie und damit 6 mehr als am Tag zuvor. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Der Inzidenzwert (Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen) wird mit 184,4 angegeben, er ist gegenüber dem Vortag leicht gesunken. Nachdem in Thüringen die ersten Corona-Impfungen begonnen haben, hat Landrat Harald Henning (CDU) derzeit noch keine Informationen darüber, wann es im Landkreis Sömmerda die ersten Impfungen gibt. Er erwarte dazu beim nächsten Treffen des Pandemiestabes am 29. Dezember Aussagen von der Kassenärztlichen Vereinigung, sagte er auf Nachfrage.

Die Impfstelle in der Leubinger Straße in Sömmerda werde zunächst auf jeden Fall noch nicht benötigt, da als erstes in den Pflegeheimen geimpft werde. Die Weihnachtsfeiertage seien im Landkreis ruhig verlaufen, schätzte Henning ein. Kontrollteams seien unterwegs gewesen, er habe aber von keinen größeren Verstößen erfahren.