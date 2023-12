Notenbanklos – funktioniert das?

Thomas Beilner zu Argentinien und der Notenbank.

Javier Milei, frisch gewählter Präsident Argentiniens, der am 10. Dezember sein Amt antritt, will das Land aus der Krise führen. Der Talkshowökonom nennt sich „Anarchokapitalist“, ist Einzelgänger, hat als engste Vertraute – neben seinen vier Hunden - seine Schwester, poltert mit der Kettensäge herum, um die Privilegien der Vorgängerregierung zu beschneiden.

Den Peronisten, die mit kurzer Unterbrechung, lange an der Regierung waren, ist es nicht gelungen, das Land auf eine solide Basis zu stellen. Vielmehr wurde ein Geschäftsmodell der Geldgeschenke an die Bevölkerung zur Absicherung der Macht verfolgt, was die Wirtschaft des Landes abwürgte. Argentinien leidet unter einem aufgeblähten Staatsapparat, geringer Produktivität der Industrie und einer großen Schattenwirtschaft, die dem Staat Steuereinnahmen entzieht. Die Landeswährung Peso verliert gegenüber dem US-Dollar immer mehr an Wert.

Milei will das finanzielle Fundament des Landes stabilisieren. Dabei nimmt eine Notenbank, in Argentinien die „Banco Central de la República Argentina“, eine sehr wichtige Rolle ein. Die Voraussetzung für die Effizienz und Glaubwürdigkeit dieser Institution ist die Unabhängigkeit von politischen Einflüssen. Genau dies hat die argentinische Notenbank als der verlängerte Arm der Regierung verloren. Kurz vor den Wahlen erging von der Regierung zur Absicherung der Macht an sie die Anordnung, die Notenpresse anzuwerfen, um weitere Sozialausgaben zu finanzieren.

Die Inflation liegt bei 150 Prozent und im Alltag wird der Peso sofort in US-Dollar getauscht. Liegt die Lösung in der Abschaffung der Notenbank und Währung? In Panama und Ecuador, im Vergleich zu Argentinien kleinere Länder, ist der US-Dollar die Landeswährung. Eine sofortige US-Dollarumstellung würde aber das argentinische Bankensystem völlig überfordern, mit der Gefahr eines Zusammenbruchs. Das Land hat eine hohe Staatsverschuldung, kaum Devisenreserven und alle ausstehenden Peso-Anleihen müssten auf einen Schlag in US-Dollar bedient werden. Mit der Abschaffung von Notenbank und Währung würde Argentinien seine Souveränität in der Geldpolitik aufgeben und sich komplett an die US-amerikanische Notenbank binden.

Aus wohlfahrtstheoretischer Sicht wäre dieser Schritt ein Verlust, da keine heimische Notenbank den Konjunkturverlauf oder bei Krisensituationen gegensteuern und glätten kann. Die geldpolitische Transmission über den Zinskanal des Landes kann nicht mehr erfolgen. Generell ist auch fraglich, ob die US-amerikanische Geldpolitik überhaupt zu Argentinien passt. Nicht zu unterschätzen sind die emotionalen Effekte: natürlich horten heute schon viele private Personen den US-Dollar in Argentinien, den sie zu einem der vielen inoffiziellen Umtauschkurse erhalten.

Aber die eigene Währung und Notenbank gehören zum nationalen Stolz, der in Argentinien nicht zu unterschätzen ist. Mit der Aufgabe wird jeder Person schlagartig die Misere des eigenen Landes verdeutlicht. Sinnvoller wäre es, eine Währungsreform durchzuführen (mal wieder), die Notenbank in die wirkliche Unabhängigkeit von staatlichem Einfluss zu verabschieden und Maßnahmen umzusetzen, die Investitionen in das Land attraktiv erscheinen lassen.

Javier Milei ist zwar eine exzentrische Person, aber sein Glaube an den Markt, den freien Handel ohne den staatlichen Einfluss und die Reduktion des Staatsapparates weisen in die richtige Richtung. Nun muss seine Kompromissfähigkeit getestet werden, denn mit einer aggressiven Rhetorik und fehlender Mehrheit im Parlament wird er nicht weit kommen. Argentinien hätte den Neustart wirklich verdient!

Thomas Beilner ist Honorarprofessor für Finanzmarkttheorie an der Universität Erfurt. Sie erreichen den Autor unter thomas.beilner@uni-erfurt.de.