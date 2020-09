Eine Dieselspur verunreinigte am Mittwochmorgen die B87 (Symbolbild).

Apolda. Die Feuerwehr Apolda musste am Mittwochmorgen wegen einer Ölspur ausrücken.

Am Mittwochmorgen informierte ein Bürger die Freiwillige Feuerwehr aufgrund einer Dieselspur auf der B87. Laut Angaben der Feuerwehr Apolda war die Fahrbahn im Bereich des Parkplatzes zum Hotel am Schloss in der Jenaer Straße bis fast zur Ortslage Rannstedt verunreinigt.

Die Feuerwehr konnte die Ölspur beseitigen. Der Verursacher konnte bislang nicht ermittelt werden.

