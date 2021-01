Polizeieinsatz wegen Demonstration in Gera

Gera In Gera haben Demonstranten in der Nacht zum Montag kurzzeitig die Zufahrt zu einem Supermarktzentrallager blockiert.

Aufgrund einer angemeldeten Versammlung unter dem Motto "Lebensmittel nicht verramschen, Geld auf die Höfe, Milch- und Fleischpreise müssen erhöht werden", führte die Landespolizeiinspektion Gera in der Nacht von Sonntag zu Montag einen Polizeieinsatz durch.

Wie die Polizei informierte, hätten sich von Sonntagabend bis Montagmorgen insgesamt 45 Personen mit 25 Traktoren und 6 Pkw in einem Gewerbegebiet, in der Strasse Am Flughafen in Gera versammelt.

Die vor Ort befindlichen Fahrzeuge und Traktoren seien dabei in der Zufahrtsstraße zu einem Supermarktzentrallager aufgestellt worden. Die Versammlungsteilnehmer hätten zwischenzeitlich die Zufahrt für einzeln ankommende Lkw blockiert. Die Blockade sei jedoch beendet worden, so dass jeder Lkw das Logistikzentrum erreichen konnte.

Bis auf die vereinzelten Blockierungsaktionen sei die Versammlung störungsfrei verlaufen. Die geltenden Hygieneregeln seien seitens der Versammlungsteilnehmer eingehalten worden, hieß es von der Polizei Gegen 6 Uhr am Morgen sei die Versammlung beendet worden.