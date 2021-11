Proteste gegen strengere Corona-Regeln an Schulen

In Thüringen war für die rund 249.000 Schülerinnen und Schüler am Montag der erste Schultag nach zwei Wochen Herbstferien.

Zum Unterrichtsstart nach den Herbstferien an allen Thüringer Schulen in der höchsten Warnstufe haben Eltern teils gegen die strengeren Corona-Regeln protestiert. Es seien an einigen Schulen unter anderem wütende Schreiben von Eltern eingegangen, erklärte ein Sprecher des Thüringer Bildungsministeriums. Insgesamt sei die Stimmung angespannt. An einer Südthüringer Grundschule in Brotterode-Trusetal (Schmalkalden-Meiningen) habe es auch eine Demonstration von Eltern gegen die Maskenpflicht im Unterricht gegeben. Details dazu waren zunächst nicht bekannt.

Nach Angaben des Ministeriums habe es aber auch Zuspruch für die Maßnahmen gegeben und Bestärkungen, die Schulen geöffnet zu halten.

In Thüringen war für die rund 249.000 Schülerinnen und Schüler am Montag der erste Schultag nach zwei Wochen Herbstferien. In dieser Zeit waren die Corona-Infektionszahlen im Freistaat rasant gestiegen, die Belastung des Gesundheitssystems nahm zu. Inzwischen liegen alle Thüringer Landkreise und kreisfreie Städte in der höchsten Warnstufe drei, so dass auch an den Schulen deutlich strengere Infektionsschutzregeln gelten als noch vor den Ferien.

Dazu gehört unter anderem eine Maskenpflicht im Unterricht und eine Testpflicht für alle, die nicht geimpft oder von Covid-19 genesen sind. Weigern sich Eltern, ihre Kinder testen zu lassen, droht ihnen ein Bußgeld.

Nach Angaben des Sprechers aus dem Bildungsministerium sei die Versorgung der Schulen mit Corona-Tests zum Schulstart gesichert gewesen. «Auch wenn landesweit nur geringe Puffermengen vorhanden sind», so der Sprecher. Ausreichende Testmengen seien auf dem Weg oder bereits vorhanden. «An den meisten Schulen hatten wir noch aus Altbeständen genug Tests.»

Demnach werde in dieser Woche der zweite Teil einer Lieferung von insgesamt 770.000 Corona-Tests erwartet. Außerdem soll eine weitere Lieferung von 400.000 Tests voraussichtlich am Dienstag in Deutschland eintreffen.

Das Bildungsministerium wollte noch am Montag weitere 410.000 Tests bestellten, deren Lieferzeit etwa drei Wochen beträgt.

