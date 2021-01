Oberhof. Die Einzelrennen beim Oberhofer Rodel-Weltcup versprechen spannende Duelle - so auch zwischen Johannes Ludwig, der nicht nochmal hinter Felix Loch landen will.

Rodel-Weltcup startet am Wochenende in Oberhof - Johannes Ludwig jagt Felix Loch

Gleich eine doppelte Premiere erlebt Oberhof am Wochenende: Biathleten und Rennrodler tragen ihre Weltcups erstmals parallel aus - und für die Kufenpiloten ist es sogar schon der zweite Weltcup innerhalb von fünf Wochen, der am Rennsteig Station macht.

Oberhof ist für die jeweils 44 gemeldeten Frauen und Männer in den Einsitzer-Wettbewerben sowie die 28 Doppel die drittletzte Weltcup-Station des Winters und zugleich ein gewichtiger Test mit Blick auf die Weltmeisterschaften in zwei Wochen am Königssee.

Die meiste Spannung verspricht zweifellos die Entscheidung bei den Frauen, wo sich Natalie Geisenberger und Julia Taubitz in der Weltcup-Gesamtwertung ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern. Während Geisenberger nur zu gern ihre Serie von acht Starts und acht zweiten Plätzen endlich nach oben durchbrechen würde, hofft die nur 29 Punkte zurückliegende Taubitz darauf, die anspruchsvolle Bahn endlich einmal zu "bezwingen und zwei schöne Läufe ins Ziel zu bringen".

Ludwig will mit Konstanz und Gelassenheit an Loch dranbleiben

Ganz überlegen fährt derweil wieder Felix Loch. Von den acht Saisonrennen hat der dreifache Olympiasieger sieben gewonnen - eine Machtdemonstration. "Er reitet auf einer Welle, die ihresgleichen sucht, und nimmt den Flow in jedes Rennen mit", nickt Johannes Ludwig anerkennend. Der Oberhofer, im Gesamtweltcup Zweiter hinter Loch, versucht mit Konstanz und Gelassenheit an Loch dranzubleiben. Beim Weltcup im Dezember hatte Ludwig auf seiner Heimbahn immerhin nach dem ersten Lauf geführt. Erkenntnis: In Oberhof ist manches möglich.

Rodeln im TV

Samstag, ab 11.30 Uhr Männer, ab 14.16 Uhr Doppel

Sonntag, ab 12.03 Uhr Frauen (alle ARD)

