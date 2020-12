Schulen, Straßen und schnelles Netz - Das ist der Haushalt für Saalfeld-Rudolstadt

Saalfeld/Rudolstadt. Wofür der Landkreis im nächsten Jahr sein Geld ausgeben will. Ein Blick in den Haushalt.

Es geht um 177,4 Millionen Euro, so viel wie noch nie. Diesen Betrag hat der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt im nächsten Jahr voraussichtlich zur Verfügung, um seine Aufgaben zu erfüllen – freiwillige und Pflichtaufgaben. Für soziale Sicherung, Schulen, Gesundheit, Brand- und Katastrophenschutz, Kreisstraßen und die Verwaltung selbst. Wir haben uns mal angesehen, wofür der Kreis sein Geld ausgeben will.

Grundsätzlich untergliedert sich ein kommunaler Etat in Verwaltungs- und Vermögenshaushalt, in Letzterem sind die Investitionen vermerkt. Leider ist er auch regelmäßig kleiner als der Verwaltungshaushalt, im Falle von Saalfeld-Rudolstadt sogar deutlich kleiner. Über 140 Millionen Euro entfallen auf die Verwaltung, investiert werden – abzüglich des Breitbandausbaus – lediglich rund 15 Millionen Euro. Da es sich hierbei aber um Dinge handelt, die konkret sichtbar an verschiedenen Orten im Landkreis passieren, ist darauf stets ein besonderer Fokus gerichtet.

Größter Einzelposten ist mit 21 Millionen Euro der Breitbandausbau

Fast 21 Millionen sind es, die im kommenden Jahr in Kabel und Kanäle investiert werden sollen, damit das schnelle Internet möglichst in jedes Haus kommt. Das Geld kommt komplett in Form von Fördermitteln von Bund und Land und wird im Kreishaushalt quasi nur an die beauftragten Firmen durchgereicht. Die Maßnahme steht seit mehreren Jahren im Haushalt, jetzt aber sollten tatsächlich die Tiefbauer anrücken.

Apropos Tiefbau: 3,66 Millionen Euro sollen aufgewendet werden, um Straßen, Brücken und Radwege zu verbessern. Neben den in den TOP 10 aufgeführten Maßnahmen profitieren davon unter anderem die Uhlsbachbrücke zwischen Uhlstädt und Partschefeld sowie die Linkenmühlenbrücke am Hohenwarte-Stausee, für deren Planung Kosten von 110.000 Euro vorgesehen sind. Projektierungskosten als Vorleistung für künftige Bauarbeiten betreffen Kreisstraße bei Unterschöbling, Dorfilm, Köditz/Horba, Lichtenhain/Mellenbach, Unterhain/Mankenbach, Braunsdorf/Burkersdorf/Dittersdorf und Neuenbeuthen.

Baumaßnahmen grundsätzlich mit Förderung von Bund und Land

Im Bereich Hochbau bilden wie eigentlich immer die Schulen den Schwerpunkt – und hier besonders die Grundschule Uhlstädt, die aus allen Nähten platzt und im nächsten Jahr einen Anbau erhalten soll. Die dafür vorgesehenen 2,44 Millionen Euro sind die größte Einzelbaumaßnahme in Eigenverantwortung des Kreises. Gefördert wird der Anbau an die Turnhalle mit gut 1,5 Millionen Euro aus dem Landeshaushalt. Fördermittel gibt es auch für die Digitalisierung an Schulen, die größere Baumaßnahmen erfordern. Hier geht es im nächsten Jahr mit dem Heinrich-Böll-Gymnasium in Saalfeld, dem Gymnasium in Königsee und dem Berufsschulzentrum des Landkreises los.

Zuweisungen gibt es auch für den Bau von Radwegen an einem Abschnitt der Saale und an der Thüringer Waldrandroute, für die Digitalisierung im Rettungsdienst und Baumaßnahmen an den Gemeinschaftsunterkünften für Asylbewerber im Städtedreieck. Eher kleinere Bauvorhaben betreffen die Außenanlagen des Erasmus-Reinhold-Gymnasiums und des Förderschulzentrums Saalfeld, die Schlosskapelle und die KZ-Gedenkstätte „Laura“ in Schmiedebach bei Lehesten, wo die Scheune restauriert werden soll.

Um all das auch bezahlen zu können, nimmt der Landkreis laut Plan 3,35 Millionen Euro an neuen Schulden auf, während gleichzeitig Kredite in Höhe von 2,85 Millionen Euro getilgt werden. Damit erhöht sich der Schuldenstand zum Jahresende auf knapp 17 Millionen Euro, was einer Verschuldung von rund 164 Euro pro Einwohner entspricht.

Die TOP 10 der Baumaßnahmen

1. Anbau Grundschule Uhlstädt – 2,44 Mio. Euro

2. Anbau Haus II des Landratsamtes in Saalfeld, Rainweg – 1,4 Mio. Euro

3. Kreisstraße 166 Leutenberg – Steinsdorf 1 Mio. Euro

4. Saaleradweg – 956.000 Euro

5. Digitalisierung Böll-Gymnasium Saalfeld - 665.000 Euro

6. Um-/Ausbau, Eingang/Fahrstuhl Gemeinschaftsschule Kaulsdorf – 660.000 Euro

7. Kreisstraße 161 Schlaga – 500.000 Euro

8. Digitalisierung Staatliches Berufsschulzentrum – 400.000 Euro

9. Gemeinschaftsunterkunft Saalfeld, Haus 1, Um-/Ausbau – 350.000 Euro

10. Digitalisierung Gymnasium Königsee – 340.000 Euro