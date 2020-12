Sechs Thüringer Krankenhäuser erhalten Corona-Impfstoff

Der Impfstoff des Mainzer Unternehmens Biontech und ihres US-Partners Pfizer war am zweiten Weihnachtsfeiertag in Thüringen angekommen. Das Mittel ist der erste Corona-Impfstoff, der eine Zulassung in der EU erhalten hat.

Erfurt. Die ersten 10.000 Corona-Impfdosen sind in Thüringen angekommen. Am Montag traf eine weitere Lieferung in Thüringen ein, die dritte wird Mittwoch erwartet.

In Thüringen ist am Montag weiterer Corona-Impfstoff eingetroffen. Wie Frank Schenker, Sprecher des Thüringer Gesundheitsministeriums, auf Anfrage mitteilte, kamen erneut 9750 Impfdosen an, so dass zusammen mit der am vergangenen Samstag angelieferten Menge insgesamt knapp 20.000 Impfdosen zur Verfügung stehen. Eine weitere Lieferung mit insgesamt 19.500 Impfdosen, die für die erste Januar-Woche geplant seien, werde an diesem Mittwoch erwartet. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Nachdem am Montag Bewohner von Seniorenheimen in Kranichfeld und Bad Berka (beides Weimarer Land) geimpft wurden, sollen am Dienstag die in Erfurt und am Mittwoch Heimbewohner in Gotha und Waltershausen an die Reihe kommen. Parallel dazu würden am Dienstag insgesamt 17.165 Impfdosen an Krankenhäuser in Eisenach, Suhl, Erfurt (Helios Klinikum), Jena (Universitätsklinikum), Eisenberg und Gera ausgeliefert. Die Krankenhäuser würden in dieser Reihenfolge mit dem Spezialtransport angefahren. Allerdings sollen die Kliniken vorerst nur die Hälfte des Impfstoffs verabreichen, um für den Fall gewappnet zu sein, dass es zu Verzögerungen beim Impfstoff-Nachschub kommt. Eine Immunisierung gegen das Coronavirus tritt erst nach zwei Impfungen im Abstand von etwa drei Wochen ein.

Wöchentlich 19.500 Impfdosen für Thüringen

"In den Krankenhäusern ist der Bedarf an Impfstoff nicht nur besonders dringlich, er kann auch besonders schnell verwendet werden", sagt der Ministeriumssprecher. In den Alten- und Pflegeheimen müssten in etlichen Fällen auch die Angehörigen der Bewohner in die Aufklärung einbezogen werden. Das beanspruche mehr Zeit.

Der Impfstart in Thüringen war am Sonntag im Landkreis Greiz vollzogen worden. Einen Tag vorher war der erste Impfstoff in Thüringen angekommen - 9750 Impfdosen. Vom neuen Jahr an sollen wöchentlich 19.500 Dosen geliefert werden und sich die Menge ab Februar leicht steigern.

