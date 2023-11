Tatort Küche: Mann aus dem Saale-Orla-Kreis nutzt Wurstgläser als Wurfgeschosse

Pößneck/Neustadt Rollstuhlfahrer aus Neustadt wird der gefährlichen Körperverletzung angeklagt: Warum ihm eine Strafe erspart blieb.

Es kommt im Amtsgericht Pößneck nicht alle Tage vor, dass ein Rollstuhlfahrer in der Anklagebank sitzt, dass einem dauerhaft mobilitätseingeschränkten Menschen Körperverletzung vorgeworfen wird und dass dieser auch noch aus der Haft zu seinem Prozess gebracht wird. Solche Fälle gibt es aber, wie es dieser Tage die Geschichte eines 63-jährigen Mannes aus Neustadt zeigte.

Der Rollstuhlfahrer war kurz vor Silvester 2022 mit Familienangehörigen in Streit geraten. Es war in der Küche eines Mehrfamilienhauses im Neustädter Zentrum und dem 63-Jährigen fiel in einem alkoholgeschwängerten Wutausbruch nichts Besseres ein, als den Kühlschrank zu öffnen und mehrere Wurstgläser herumzuschleudern. Nur eines davon traf einen der weiteren Menschen in der Küche - der 25-jährige Stiefneffe des Mannes erlitt eine Verletzung an der Unterlippe. Die Wurstgläser wurden als „gefährliches Werkzeug“ eingestuft und der Rollstuhlfahrer musste sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten

Kleinkriminellenkarriere beginnt zu DDR-Zeiten

Was genau den 63-Jährigen aus der Haut fahren ließ, konnte oder wollte keiner mehr genauer erläutern. „Wenn ich trinke, dann trinke ich halt“, lautete ein Erklärungsversuch des Angeklagten. Er räumte den Angriff mit den Lebensmittelkonserven sofort ein und äußerte, dass er sich „manchmal nicht im Griff“ habe, wenn Dinge vorkommen, die ihm nicht passen. Er beteuerte zudem, den 25-Jährigen nicht gezielt beworfen zu haben. Ja, weil eigentlich seine Mutter das Ziel war, die das Wurstglas „ins Gesicht bekommen hätte“, wenn er nicht dazwischen gegangen wäre, erwiderte der junge Mann im Zeugenstand.

Strafrichter Jürgen Leitloff fragte sich indes, ob der 63-Jährige aufgrund seines Krankheitsbildes – spastische Lähmung – überhaupt in der Lage ist, jemand gezielt zu bewerfen. Immerhin habe es bei den vier oder fünf Wurstgläsern, die als Wurfgeschoss missbraucht wurden, nur einen Treffer gegeben. Zudem stimmten die Beschreibungen des Küchenstreits bei den insgesamt drei Darstellungen - Angeklagter, Geschädigter, Zeuge - nicht ganz überein. Ein ärztliches Attest bescheinigte dem 63-Jährigen zwar „unterdurchschnittliche Intelligenz“, was im aktuellen Fall zwar nicht direkt half, aber ein Stück weit die mehr als 20 Vorstrafen des Rollstuhlfahrers mit einer kleinkriminellen Karriere erklärte, die schon 1987 zu DDR-Zeiten begann.

Einigung auf Schmerzensgeld für den Geschädigten

Zig Betrugsdelikte in verschiedenen Ausprägungen hat der 63-Jährige auf dem Kerbholz. Straftaten wie (alphabetische Reihenfolge, Auswahl) Beleidigung, Diebstahl, Körperverletzung, Notrufmissbrauch, Sachbeschädigung, Unterschlagung kommen hinzu. In der Justizvollzugsanstalt Tonna sitzt der Mann nach eigenen Aussagen „bis Mitte 2025“ ein - weil er nach Freiheitsstrafen auf Bewährung erneut gegen Gesetze verstoßen hat, so dass die Bewährungen widerrufen wurden.

Im Amtsgericht Pößneck wurde dieser Tage ein nicht ganz alltäglicher Fall verhandelt. Foto: Conni Winkler / OTZ

Was tun mit dem Rollstuhlfahrer, der sich im Gerichtssaal als Erstes über die lange Fahrt nach Pößneck und darüber beschwert hatte, dass er vor seinem Prozess keine Zigarette gereicht bekommen hat? Letztlich waren sich Gericht, Vertreter der Staatsanwaltschaft und Verteidiger einig, dass allenfalls von einer fahrlässigen Körperverletzung die Rede sein könne - und dass jede Strafe nur ins Leere laufen würde. So rang sich der Vorsitzende auch nach Rücksprache mit der Betreuerin des Mannes durch, das Verfahren mit der Auflage einzustellen, dass der 63-Jährige seinem Stiefneffen ein Schmerzensgeld von 300 Euro zahlt.

Der Angeklagte wurde übrigens nicht mit einem Gefangenentransporter, sondern mit einem rollstuhlgerechten Taxi aus der Justizvollzugsanstalt Tonna ins Amtsgericht Pößneck und wieder zurück gebracht. „Die Justiz hat‘s ja!“, ärgerte sich ein Augenzeuge über die Kosten der Sonderfahrt. Vor der anderthalbstündigen Reise zurück hinter Gitter wurde dem 63-Jährigen die Zigarette organisiert, die er so sehr brauchte.