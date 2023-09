Thüringerin ist Kandidatin bei Quizshow "Wer wird Millionär"

Sömmerda Laura Scherzberg aus Sömmerda sitzt am Dienstagabend bei Moderator Günther Jauch auf dem Stuhl. Die erste Hürde hat die Thüringerin bereits gemeistert.

Die Thüringerin Laura Scherzberg ist zu Gast bei "Wer wird Millionär" mit Moderator Günther Jauch. Bereits am Montagabend war sie in der beliebten Quizshow zu sehen. Dort kam sie nach der letzten Auswahlrunde auf den begehrten Stuhl. Scherzberg, die in Straußfurt wohnt und in Sömmerda in der Stadt- und Kreisbibliothek arbeitet, konnte folgende Aufgabe am schnellsten beantworten:

"Ordnen Sie den australischen Schauspiel-Legenden Hugh, Cate, Nicole und Heath ihre Nachnamen zu!"

a) Blanchett b) Ledger c) Jackman d) Kidman

In nur 4,02 Sekunden ordnete Scherzberg die Antworten richtig zu und bekam damit die Möglichkeit ihr Wissen weiter unter Beweis zu stellen. Ein bisschen aufgeregt wirkte Scherzberg, als sie Jauch dann gegenüber saß. Viel Zeit zu erzählen blieb der Thüringerin jedoch nicht. Scherzberg konnte noch erzählen, dass ihr Freund Michael sie an diesem Abend begleitet hat und dass sie gerne mit der Vier-Joker-Variante spielen wollte. Kurz darauf ertönte jedoch auch schon das Signal, das das Ende der Show einleitete. Für Scherzberg bedeutet das, dass sie bei der nächsten Runde "Wer wird Millionär" dabei sein wird.

Zu sehen ist Laura Scherzberg in der Sendung "Wer wird Millionär" am heutigen Dienstagabend um 20:15 Uhr bei RTL.

Die richtige Lösung der oben genannten Aufgabe ist übrigens: Hugh Jackman, Cate Blanchett, Nicole Kidman, Heath Ledger