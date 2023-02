Winterferien: Top 5 Ausflugsziele für Familien in Thüringen

Erfurt. Vom 13. bis 17. Februar sind in Thüringen Winterferien. Was Familien mit Kindern in dieser Zeit unternehmen können, haben wir hier zusammengetragen:

In Thüringen beginnen bald die Winterferien. Vom 13. bis 17. Februar können Kinder und Jugendliche von der Schule entspannen. Und damit die freie Zeit nicht zu lange wird, haben wir die Top 5 Ausflugsziele in Thüringen für Familien zusammengetragen. Das Spektrum reicht von Spielzeug basteln über Dinosaurier bestaunen bis hin zu Trampolinspringen. Infos zu den Angeboten inklusive Preise und Adressen sind hier aufgeführt.

Spielzeug herstellen im Deutschen Spielzeugmuseum in Sonneberg

Im Spielzeugmuseum in Sonneberg warten mehr als 5000 Spielzeuge darauf, entdeckt zu werden. Das Museum beherbergt Spielzeuge aus allen Zeiten und aus vielen Ländern der Erde. In den Winterferien lohnt sich der Besuch besonders: Kinder können nicht nur über die Spielzeuge vor Ort staunen, sondern selbst tätig werden. So werden Workshops angeboten, bei denen Kinder ihr eigenes Spielzeug basteln und es mit nach Hause nehmen können. Auch können die Kleinen in die Welt von Könniginnen und Prinzen, Räuber und Schandarmen eintauchen. Hierbei erleben die Kinder altersgerecht einen Einblick in die Welt der Märchen.

Adresse: Deutsches Spielzeugmuseum, Beethovenstraße 10,

96515 Sonneberg

96515 Sonneberg Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag sowie an Feiertagen 10 bis 17 Uhr

Eintrittspreise: Erwachsene 6 Euro, ermäßigt 4 Euro

Sternenhimmel im Zeiss-Planetarium in Jena bestaunen

Im Zeiss-Planetarium in Jena kann man nicht nur den Sternenhimmel bestaunen, Kinder und Erwachsene können überdies noch eine Menge über den Weltraum erfahren. Speziell ausgerichtete Familienprogramme liefern eine breite Palette von Themen. Diese reichen von kindgerechter, astronomischer Bildung über spannende Unterhaltung bis hin zu Musicals und Unterhaltungsprogrammen, bei denen Jung und Alt Spaß haben können.

Adresse: Zeiss-Planetarium Jena, Am Planetarium 5, 07743 Jena

Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 9-16 Uhr und 18-20 Uhr, Samstag 10-20 Uhr, Sonntag 10-18 Uhr

Eintrittspreise: Erwachsene 13,50 Euro, ermäßigt 12 Euro

Trampolinspringen im My Jump Trampolinpark

In dem Trampolinpark in Erfurt warten viele unterschiedliche Trampoline am Boden und an den Wänden und garantieren ein unvergessliches Erlebnis. So kann man von Trampolin zu Trampolin oder ganz hoch hinausspringen. Auch kann man sich einen Basketball schnappen und ein paar spektakuläre Körbe werfen oder man schwingt sich gekonnte durch den Ninja-Parkour.

Adresse: MyJump Thüringen, An der Lache 11, 99086 Erfurt

Öffnungszeiten regulär: Dienstag bis Donnerstag 15-19 Uhr, Freitag 15-20 Uhr, Samstag 10-20 Uhr, Sonntag 10-19 Uhr

Öffnungszeiten in den Ferien: Montag bis Sonntag 10-19 Uhr

Eintrittspreise: 14,50 Euro/Person für 60 Minuten

Dinosaurier hautnah erleben auf dem Saurierpfad in Jena

Auf dem Saurierpfad in Jena kann man Dinosaurier tatsächlich zum Leben erwecken. Der Saurierpfad beginnt am Fuße des Jenzig und schlängelt sich über 2 km bis zum Gipfel des Berges hinauf. Besucherinnen und Besucher erwarten viele interessante Informationen, Mitmach-Bereiche und Nachbildungen von Dinosauriern. An einer der insgesamt acht Stationen kann man mit dem eigenen Handy einen dreidimensionalen Saurier zum Leben erwecken. Der Saurierpfad in Jena ist ein kostenfreies Angebot und ist an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr geöffnet.

Adresse: Saurierpfad Jena, Am Jenzig, 07749 Jena

Öffnungszeiten: Durchgängig geöffnet

Eintrittspreise: Kostenlos

Physikalische Phänome in der Explorata – Mitmachwelt entdecken

In der Explorata-Mitmachwelt kommen große und kleine Entdecker den Geheimnissen pysikalischer Phänomene auf die Spur. Mehr als 100 Experimentier-Stationen warten darauf, ausprobiert und verstanden zu werden. Mitmachen und Anfassen ist ausdrücklich erwünscht. Jeder Besucher kann sein „Forschungsprogramm“ selbst bestimmen. Wer nur Spaß haben möchte, probiert die Stationen nach Lust und Laune einfach nur aus. Diejenigen, die es genauer wollen, können sich die Erklärungen der Exponate durchlesen. Der Eintritt kostet für Erwachsene 10 Euro, für Kinder bis 10 Jahre 6 Euro und für Jugendliche ab 11 Jahre 8 Euro.