Trauernder Schwan sorgt für Zugverspätungen

Fuldatal Auf der Bahnstrecke zwischen Kassel und Göttingen stirbt ein Schwan an der Oberleitung. Sein Gefährte wollte den Bereich nicht verlassen.

Auf der Bahnstrecke zwischen Kassel und Göttingen kam es am 23. Dezember zu einer ganz besonderen Rettungsaktion.

Zwei Schwäne hatten sich bei einem Ausflug in den Bereich der ICE- Schnellfahrstrecke verirrt. Eines der beiden Tiere war vermutlich in die stromführende Oberleitung geraten und konnte von Beamten der Bundespolizei Kassel nur noch tot geborgen werden. Wie die Polizei am Montag informierte, saß sein trauernder Gefährte noch im gefährlichen Bereich der Gleise. Die Bahnstrecke wurde vorübergehend für den Zugverkehr gesperrt. Mehrere Versuche, das Tier aus dem Gefahrenbereich zu locken, blieben ohne Erfolg.

Die Feuerwehr aus Fuldatal musste anrücken, um mit speziellem Equipment den Schwan von den Gleisen zu heben. Durch die Rettungsaktion erhielten 23 Züge Verspätungen von jeweils ca. 50 Minuten. Der überlebende und unversehrte Schwan konnte später durch die Feuerwehr an der Fulda ausgesetzt werden.