Unbekannte Frau stiehlt Geldbörse und hebt mit EC-Karte Geld ab

Erfurt. Die Polizei sucht mit einem Foto nach einer Diebin, die eine 82-Jährige in einem Erfurter Supermark bestohlen hat.

Bereits am 6. August hat eine unbekannte Frau in einem Erfurter Supermarkt aus dem Einkaufswagen einer 82-Jährigen deren Geldbörse mit Bargeld und EC-Karte gestohlen. Die Polizei hat die Meldung mit dem Foto der Frau am Mittwoch veröffentlicht.

Anschließend hob die Frau an einem Geldautomaten in Elxleben Bargeld vom Konto der Frau ab. Hinweise nimmt die Kripo Erfurt (Tel.: 0361/574324-311 oder per Mail: K3.KPI.Erfurt@polizei.thueringen.de unter Angabe der Vorgangsnummer 0181260/2020 entgegen.

