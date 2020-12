Unstrut-Hainich-Kreis braucht weniger Bedarfszuweisung

Vier Millionen Euro weniger Bedarfszuweisung als zunächst geplant braucht der Landkreis vom Land für den Haushalt 2021. Knapp 7,5 Millionen Euro sind laut aktuellem Entwurf noch nötig. Der Etat samt Sparkonzept und Finanzplan bis 2024 soll am Mittwoch beschlossen werden, nachdem die Tagung am Montag mangels Beteiligung nicht beschlussfähig war.

Der Grund für die reduzierte Summe sind vor allem höhere Schlüsselzuweisungen vom Land. Der Haushalt kann am Mittwoch entsprechend der Kommunalordnung per Dringlichkeitssitzung beschlossen werden, unabhängig davon, wieviele Kreistagsmitglieder anwesend sind. Auch eine Resolution zum Berufsschulnetz und Auftragsvergaben stehen auf der Tagesordnung.

Die CDU plädiert wegen der hohen Corona-Zahlen im Kreis für eine Verschiebung der Sitzung. Der Haushalt hätte auch im Frühjahr beschlossen werden können, teilte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Annette Lehmann schriftlich mit. Thomas Kretschmer, der als Kreistagsvorsitzender am Montag aus Pflichtgefühl teilnahm – so schrieb er dem Landrat – will am Mittwoch ebenfalls nicht kommen.

Der Landrat habe zugesagt, vor der Sitzung Corona-Schnelltests für alle Kreistagsmitglieder anzubieten. Das tue er nun nicht. Harald Zanker (SPD) verwies auf die anfallenden Kosten und das nötige Personal, das zusätzlich für die Tests gebunden würde. Nur wenn der ganze Kreistag Bedarf habe, wolle er den Test anbieten.

Von den 17 Anwesenden am Montag baten per Abstimmung jedoch nur sechs um einen Test am Mittwoch. Daraufhin sagte Zanker ab. Kretschmer findet dies unverständlich, die Begründung „halbherzig“: Sie „zeugt nicht für Verständnis der echten Besorgnis um die Gesundheit“.

Der CDU-Abgeordnete verwahrte sich auch gegen Vorwürfe der SPD. Die sah wegen der kollektiven Absagen am Montag eine „nun auch offiziell bestätigte Koalition der CDU und AfD im Unstrut-Hainich-Kreis“. Es gebe keine solchen Allianzen, stellte dagegen Kretschmer fest.