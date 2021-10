Verstoß gegen Tierschutz: Tote Guppys an Kreisverkehr in Ilmenau abgelegt

Ilmenau. Herkunft der Fische bisher noch unbekannt. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine unbekannte Person legte etwa 100 tote Guppys im Bereich des Kreisverkehrs "Am Eichicht" in Ilmenau auf einer Strecke von etwa 50 Metern ab, schreibt die Polizei in einer Meldung. Wo die Fische her kommen beziehungsweise woran sie gestorben sind, ist gegenwärtig nicht bekannt. Die Ilmenauer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Es werden nun dringend Zeugen gesucht, die Hinweise auf die Herkunft der Tiere haben. Die Telefonnummer der Polizei lautet: 03677/601124.



