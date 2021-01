Versuchter Einbruch in Weimarer Verbrauchermarkt - Anwohner schnappen Einbrecher

Unbekannte haben versucht, in einen Verbrauchermarkt in Weimar einzubrechen (Symbolfoto).

Weimar. Unbekannte haben versucht, in einen Verbrauchermarkt in Weimar einzubrechen. Couragierte Anwohner haben einen Einbrecher auf frischer Tat erwischt und festgehalten.

Unbekannte haben am Silvesterabend versucht, in einen Verbrauchermarkt in der Jean-Sibelius-Straße in Weimar einzubrechen. Der Mitarbeiter eines Wachschutzes hatte kurz vor 22 Uhr Beschädigungen an der Eingangstür festgestellt und die Polizei gerufen.

Nach Polizeiangaben hatten die Täter zuvor die äußere Schiebetür des Marktes aufgedrückt und wollten sich anschließend durch Aufhebeln der inneren Tür Zugang zum Markt verschaffen. Die innere Tür ließ sich aber nicht öffnen. Noch vor Eintreffen des Wachschutzes flüchteten die Täter unerkannt. Zur Höhe des Schadens könnten derzeit keine Angaben gemacht werden.#

Einbrecher auf frischer Tat erwischt

Am Neujahrsmorgen gegen 3.15 Uhr überraschten mehrere Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Blankenhain einen Einbrecher auf frischer Tat. Der hinlänglich wegen Eigentumsdelikten bekannte 35-Jährige hatte sich Zugang zum Keller des Hauses verschafft und durchsuchte gerade den Waschraum, als Bewohner ihn bemerkten. Die Anwohner konnten den Täter an der Flucht hindern und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

