Wer kennt den Karten-Dieb? - Polizei fahndet mit Foto

Am 29.07.2020 wurde ein 55-jähriger Mann auf einem Parkplatz in Bad Berka Opfer eines Trickdiebstahls.

Zwei unbekannte Männer verwickelten ihn laut Polizei in ein Gespräch und gelangten so unbemerkt an seine EC-Karte. Noch bevor die Kartensperrung des Geschädigten wirksam werden konnte, hob ein unbekannter Mann mit der gestohlenen EC-Karte an einem Geldautomaten in Erfurt-Vieselbach 1.000 Euro ab.

Wer kennt den abgebildeten Mann? Hinweise nimmt die Kripo Erfurt (0361/574324-315 oder -602) unter Angabe der Vorgangsnummer 0174848 entgegen.

