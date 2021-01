Eisenach Sowohl in Eisenach als auch im Wartburgkreis ist die Zahl der aktiven Corona-Infektionen wieder gestiegen.

Zahl der aktiven Corona-Infektionen in Wartburgregion steigt

Die Zahl der aktiven Corona-Infektionen ist in der Wartburgregion mit Stand vom 2. Januar, 0 Uhr, um 80 gestiegen. 26 kamen in der Stadt Eisenach hinzu, 54 im Wartburgkreis, meldet das Robert-Koch-Institut. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

In den vergangenen sieben Tagen kamen in der Stadt 156 Fälle hinzu, daraus ergibt sich ein Inzidenzwert (Zahl der Neuinfektionen binnen 7 Tagen auf 100.000 Einwohner) von 369,2. Im Kreis gibt es eine 7-Tages-Zunahme an Neuinfektionen von 413 Fällen, Inzidenzwert: 347.