Landkreise Saalfeld-Rudolstadt und Saale-Orla. Die Polizei berichtet von mehreren umgestürzten Bäumen und Unfällen in den Landkreisen Saalfeld-Rudolstadt und Saale-Orla.

Zahlreiche Unfälle auf glatten Straßen im Saale-Orla-Kreis und in Saalfeld-Rudolstadt

In den Landkreisen Saalfeld/ Rudolstadt und Saale-Orla ist es aufgrund der winterlichen Verhältnisse zu mehreren Beeinträchtigungen im Straßenverkehr gekommen. Wie die Polizei mitteilt, stürzten beispielsweise in mehreren Ortschaften Bäume auf die Fahrbahn, insbesondere auf der L1102 bei Moxa wurde dies einer Autofahrerin zum Verhängnis. Sie fuhr auf der Landesstraße von Wernburg kommend und rutschte gegen einen auf der Fahrbahn liegenden Baum, obwohl sie sofort gebremst hatte. Es entstand Sachschaden an ihrem Fahrzeug.

Die Wernburger Feuerwehr kümmerte sich um die Beseitigung des Baumes, die Straße wurde dazu gesperrt.

Auch in Rudolstadt wurde Dienstagabend ein Fahrzeug durch einen herabgestürzten Baum beschädigt. Eine etwa 15 Meter lange Tanne hatte einen geparkten Opel Vectra im "Zum Heidenberg" massiv beschädigt. Die Feuerwehr musste das Auto freischneiden.

. Ein 26-Jähriger kam auf der Ortsstraße aus Liebengrün kommend witterungsbedingt in einer Kurve von der Fahrbahn ab. Sein Opel überschlug sich und kam auf einem abgesenkten Privatgrundstück zum Liegen. Der Autofahrer wurde nur leicht verletzt.

Weiterhin verunglückte ein Mitarbeiter des Winterdienstes am Mittwochmorgen gegen 4.30 Uhr im Bereich der K 182. Zwischen Brennersgrün und Lehesten kam er kurz vor Ortseingang Lehesten aufgrund der unübersichtliche Straßensituation mit seinem Winterdienst- Streufahrzeug von der Fahrbahn ab und kippte seitlich in den Straßengraben.

Kurz nach 6 Uhr war die Bergung abgeschlossen, der Fahrer blieb unverletzt.

Lediglich im Landkreis Sonneberg hielten sich Einsätze wegen Verkehrsbeeinträchtigungen durch schneebedeckte Straßen und damit verbundene Unfälle sehr in Grenzen.