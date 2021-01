Eine Helferin steckt einen Rachenabstrich in ein Röhrchen (Symbolfoto).

Wartburgregion. In der Stadt Eisenach gab es binnen 24 Stunden sechs neue Corona-Infektionen, im Wartburgkreis kamen 35 neue Fälle dazu.

Zwei weitere Todesfälle in der Wartburgregion in Zusammenhang mit Corona

Zwei weitere Todesfälle meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) nach Corona-Infektionen in der Wartburgregion zum Stand 10. Januar, 0 Uhr. Damit stieg die Zahl der in Folge einer Infektion gestorbenen Menschen auf 48, davon 18 in der Stadt Eisenach und 30 Im Wartburgkreis. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

In der Stadt Eisenach gab es binnen 24 Stunden sechs neue Corona-Infektionen, in den vergangenen sieben Tagen summiert sich dies auf 106 neue Fälle. Daraus ergibt sich ein Inzidenzwert (Zahl der Neuinfektionen binnen Tagen auf 100.000 Einwohner) von 250,9.

Im Wartburgkreis kamen binnen 24 Stunden 35 neue Fälle dazu. In den vergangenen sieben Tagen sind 391 Neuinfektionen registriert, was einen Inzidenzwert von 328,6 ergibt.

In den Krankenhäusern der Region werden derzeit laut Divi-Register mit Stand 10. Januar, 11.19 Uhr, elf Covid-19-Patienten auf Intensivstationen behandelt, fünf davon werden invasiv beatmet.