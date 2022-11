Zwölfjähriger in Arnstadt angefahren – Autofahrerin geflüchtet

In Arnstadt ist ein Junge von einem Auto angefahren worden. Die Fahrerin fuhr einfach davon. Es werden Zeugen gesucht.

Am Montagnachmittag ist ein Zwölfjähriger in Arnstadt im Bereich der Kreuzung Gehrener Straße/Längwitzer Straße angefahren worden. Wie die Polizei mitteilt, überquerte der Junge gegen 15 Uhr die Gehrener Straße im Bereich der dortigen Fußgängerampel, als eine Unbekannte mit einem Kleintransporter aus Richtung Längwitzer Straße in die Gehrener Straße abbog.

Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Kind und dem Fahrzeug, wobei die Fahrerin ihre Fahrt im Anschluss fortsetzte. Der Junge sei glücklicherweise unverletzt geblieben. Doch die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und sucht dringend Zeugen, die Hinweise auf die Fahrerin oder das Fahrzeug geben können. Die Unbekannte soll circa 25 Jahre alt und braunhaarig gewesen sein.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03677-601124 entgegen.

NEU! Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.