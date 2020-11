Interesse an Krisenhilfen in Thüringen „verschwindend gering“

In Thüringen werden längst nicht alle Elemente des Konjunktur- und Krisenbewältigungspakets, das die Koalition im Bund am 3. Juni verabschiedet hat, umgesetzt. So ist das Interesse an einem Kredit-Sonderprogramm des Bundes zur Stabilisierung gemeinnütziger Organisationen wie Sozialunternehmen, Jugendherbergen oder Schullandheimen nach Angaben der Thüringer Aufbaubank „verschwindend gering“. Bisher hätten sich nur „ganz vereinzelt Institutionen und Banken“ danach erkundigt, teilt ein Sprecher mit. Das unterscheide Thüringen „gravierend“ von anderen Bundesländern. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog.

80-prozentige Haftungsfreistellung

Das Sonderprogramm sieht vor, mit Bundesmitteln in Höhe von einer Milliarde Euro die Chancen gemeinnütziger Organisationen zu erhöhen, öffentliche Mittel in Form von Förderdarlehen in Anspruch zu nehmen. Hintergrund: Die Tatsache, dass Förderdarlehen immer mit einem gewissen Risiko für die Hausbanken verbunden sind, die sich die beantragten Mittel bei der jeweiligen Vergabestelle leihen und an den Kreditnehmer weiterreichen, hat zur Folge, dass die Hausbanken den Unternehmen diese Finanzierungsmöglichkeiten nur ungern anbieten. Dabei kann das Risiko für die Banken für den Fall, dass Unternehmen ab einem bestimmten Zeitpunkt keine Zahlungen mehr leisten, durch eine sogenannte Haftungsfreistellung verringert werden. Das Kredit-Sonderprogramm für die Jahre 2020 und 2021 gestattet nun eine 80-prozentige Haftungsfreistellung der zu fördernden Maßnahmen. Mit – wie es heißt – „überschaubaren eigenen Mitteln“ könnten die Länder eine Haftungsfreistellung von bis zu 100 Prozent ermöglichen.

Dass die Nachfrage nach diesem Programm in Thüringen so gering ist, begründet die Thüringer Aufbaubank mit „der stark ausgeprägten zuschussgebundenen Arbeitsmarkt- und Sozialförderung“ im Freistaat. So sei bereits im Juli beschlossen worden, dass überregional tätigen gemeinnützigen Trägern im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe, die beispielsweise Jugendherbergen oder Kinderfreizeitstätten betreiben, Nothilfen gewährt werden. Bis zum 30. Oktober konnten die Träger bei der Gesellschaft für Arbeits- und Wirtschaftsförderung des Freistaats Thüringen (GFAW) Gelder beantragen.

Rund 70.000 Corona-Zuschussanträge bearbeitet

Daneben bestehe über das Landesbürgschaftsprogramm die Möglichkeit, Kredite von Banken an gemeinnützige Organisationen „umfangreich haftungsmäßig zu entlasten“. „Uns ist bislang nur ein Fall bekannt, in dem uns eine gemeinnützige Organisation um Unterstützung mit Kredit beziehungsweise Bürgschaft bat“, sagt der Sprecher. Die Aufbaubank habe in diesem Fall empfohlen, sich an das zuständige Finanzministerium zu wenden, wo der Bürgschaftsantrag positiv beschieden worden sei.

Wegen der verhaltenen Nachfrage nach dem Sonderprogramm habe die Aufbaubank davon abgesehen, dieses Produkt anzubieten: Sie sie gehalten, sparsam und wirtschaftlich mit den ihr vom Land anvertrauten Mitteln umzugehen, betont der Sprecher. „Dabei ist auch stets zu prüfen, ob ein Neuprodukt-Prozess, der wegen der aufsichtsrechtlichen Vorgaben sehr aufwendig ist, zu rechtfertigen ist.“ Im konkreten Fall sei das nicht der Fall gewesen. Stattdessen habe sie mit der Tochtergesellschaft GFAW zahlreiche Corona-Soforthilfe-Zuschussprogramme für gemeinnützige Unternehmen und Organisationen aufgelegt, „die sehr positiv aufgenommen worden sind“.

Seit Ausbruch der Pandemie, ergänzt der Sprecher, habe die Thüringer Aufbaubank rund 70.000 Corona-Zuschussanträge und knapp 1000 Corona-Kreditanträge bearbeitet. Zu den Maßnahmen, die schnell und effektiv wirkten, habe in hunderten Fällen eine mit den Thüringer Banken und Sparkassen abgestimmte Stundungsaktion für Kreditraten gehört, die von Ende März bis Ende Juni fällig waren.

