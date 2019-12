Kaisers Kulinarik: Zwei gastronomische Fahrensleute in neuem Hafen

Während so mancher die besinnliche Adventszeit mit der Jagd nach Weihnachtsgeschenken verbringt, nutze ich mit zunehmendem Alter diese Zeit immer öfter, um mich an Menschen zu erinnern, die meinen bisherigen Lebensweg gekreuzt haben. Mit einigen von ihnen treffe ich mich dann auch, um über alte Zeiten zu plaudern.

Allein aus dieser Vorbemerkung wird man erkennen, dass ich zum Abschluss des Jahres keinen gewöhnlichen Test offerieren möchte.

Vielmehr möchte ich diese Kolumne nutzen, um von zwei gastronomischen Fahrensleuten zu berichten, die vor genau 16 Jahren in mein Leben traten. Obwohl unsere persönlichen Begegnungen eher als sporadisch zu bezeichnen sind, verbindet uns eine jener Freundschaften, die nicht gleich bei einem kräftigen Wind wie eine Seifenblase zerplatzen. Ich besuchte das Gastronomen-Ehepaar Andreas und Steffi Scholz in Weimar.

Zur Vorgeschichte: Wie erwähnt, lernte ich die beiden vor allem in Frankreichs Küchen gestählten Hessen vor gut anderthalb Jahrzehnten kennen. Andreas ein leidenschaftlicher Koch, Steffi, die eigentlich Stefanie heißt, eine begnadete Pâtissière.

Vierzehnjährige Ära der Verlässlichkeit

Damals, als sie kurz vor Weihnachten in das bis dato für ihr „Russisches Roulette“ verschriene Restaurant „Anastasia“ im Grandhotel „Russischer Hof“ in Weimar einzogen. Und damit eine vierzehnjährige Ära der Verlässlichkeit einleiteten, in der die Gäste durch Fleiß und kulinarisches Feingefühl immer wieder aufs Neue auf die Gipfel des guten Geschmacks geführt wurden.

Was anfangs auch die Hotelleitung mit großer Freude registrierte, denn Andreas und Steffi schlossen mit ihrem Engagement eine kulinarische Baustelle, die bei vielen Gästen in den vorangegangenen Jahren für große Irritationen gesorgt hatte. Als dann die beiden bekennenden Eintracht-Frankfurt-Fans sogar nach vier Jahren als Angestellte des Hotels mit der Pacht des Restaurants das alleinige wirtschaftliche Risiko übernahmen, hätte das Glück für die Hotelleitung eigentlich komplett seien müssen.

Doch immer wieder kam es zwischen beiden Parteien zu unerklärlichen Scharmützeln. Für mich und auch viele Kenner der Szene unverständlich war das eigentlich nur dadurch erklärbar, dass die Vorstellungen der Hotelleitung in eine andere Richtung zielten als die der Pächter. Für zahlreiche Gäste lagen diese Reibereien indes mehr auf persönlicher als auf fachlicher Ebene. Deshalb versagte ich mir an dieser Stelle von jeher eine Parteinahme.

Den Stuhl vor die Tür gesetzt

Nach zwei problemlosen Fünf-Jahres-Verlängerungen des Pachtverhältnisses wurde den Pächtern durch den Hotelleiter mitgeteilt, dass es trotz der bekannten großen Investitionen in die Restaurantküche zu keiner weiteren Verlängerung des im Oktober 2019 auslaufenden Pachtvertrages kommen würde. Mit dem Argument, man wolle sich zukünftig mehr in Richtung „Clean Food“ orientieren, wurde damit den beiden Gastronomen auf elegante Weise – fraglos juristisch korrekt – der Stuhl vor die Tür gesetzt.

Allein die Begründung hatte einen faden Beigeschmack, denn nichts anderes als „Clean Food“ – dabei werden industriell unbeeinflusste und vorwiegend regionale Vollwertprodukte verarbeitet – haben die beiden Herzblutgastronomen von jeher in wunderbare geschmackliche und optische kulinarische Köstlichkeiten verwandelt. Was ihnen neben ihren Gästen auch der Gault Millau, einer der renommiertesten Restaurantführer, seit Jahren bescheinigt.

Die Scholzens mussten sich eine neue Wirkungsstätte suchen. Im nicht weit entfernten Traditionshotel „Alt Weimar“ fanden die beiden einen neuen Heimathafen für den Rest ihrer gastronomischen Laufbahn, wie sie hoffen. In diesem geschichtsträchtigen Haus eröffneten sie im November ihr Restaurant „Andreas Scholz“.

Im Gepäck jene 14 Punkte, die ihnen der Gault Millau in diesem Jahr wiederum zuerkannt hatte. Eigentlich an ein Restaurant gebunden, wurde ihnen diese Auszeichnung ausdrücklich auch für ihr neues Unternehmen zugesprochen. Eine außergewöhnliche Vorgehensweise, die beweist, welches Vertrauen das Ehepaar in Fachkreisen genießt.

Gäste zogen mit um

Nicht anders verhält sich der Großteil ihrer Gäste: Sie zogen von Anfang an mit den beiden mit und halten ihnen nach wie vor die Treue. Was angesichts einer unglaublichen Mail der Geschäftsführung des „Russischen Hofs“ nicht ganz so selbstverständlich scheint.

Doch der Reihe nach.

Inzwischen werden die Gäste auf der Internetseite des „Russischen Hofs“ damit vertröstet, dass sich das mit dem „Clean Food“ hinauszögere, das Restaurant also mindestens noch in diesem Jahr geschlossen bleibe – ein Umstand, der sicherlich der Hotelleitung schon bei der Nichtverlängerung des Pachtvertrages mit der Familie Scholz bewusst war, denn Hotelleiter Albert Voigts versendete schon am 28. August 2019, also mehrere Wochen vor Beendigung des bestehenden Pachtverhältnisses, eine Mail, die mir von mehreren Seiten – teilweise sicherlich, um Konflikten aus dem Weg zu gehen – anonym zugespielt wurde.

In dieser listete er exakt auf, in welche Lokalitäten Weimars die Gäste des Hauses seiner Meinung nach künftig einkehren sollten. Und die mit dem einzig in roter Farbe geschriebenen Ratschlag endet, das zukünftige Restaurant des Herrn Scholz auf keinen Fall zu besuchen.

Verstoß gegen sämtliche kollegialen Gepflogenheiten

Ich weiß nicht, was zwischen den beiden Protagonisten vorgefallen ist, und was diesen – natürlich inzwischen überall bekannten – Verstoß gegen sämtliche kollegialen Gepflogenheiten ausgelöst hat. Als ich am letzten Montag versuchte, dem Hotelleiter diesbezügliche Informationen zu entlocken, verwies er darauf, dass er solche Aussagen jederzeit treffen könne und dafür niemandem Rechenschaft schuldig sei. Vielleicht etwas blauäugig zu glauben, dass in einer Zeit, in der selbst der leiseste Pups öffentlich wird, niemand an solch einer Mail Anstoß nimmt.

Ich jedenfalls wünschte Herrn Voigts trotz allem ein frohes Fest: Immerhin gehört der „Russische Hof“ zu meinen Thüringer Lieblingshotels – ein frohes Fest, das sicherlich auch Andreas und Steffi im Kreise zahlreicher Stammgäste verlebt haben dürften. Als ich zur Endabsprache dort letzte Woche aufkreuzte, wuselte der stämmige Endvierziger gerade wie ein Irrwisch in der Küche herum, um Vorbereitungen für das Weihnachtsgeschäft zu treffen.

Soweit man bei einem so stattlichen Manne wie Andreas überhaupt von „wuseln“ reden kann. Natürlich hatten es sich zwei meiner testenden Mitstreiter nicht nehmen lassen, auf Spesen dort einen angenehmen Abend zu verbringen. Mich übrigens hier als Tester einschleichen zu wollen, wäre einem Schildbürgerstreich gleichgekommen.

Zwei Menüs jeweils in drei bis sechs Gängen

Als ich die Speisekarte studierte, auf der analog zum „Anastasia“ den Gästen wiederum zwei Menüs jeweils in drei bis sechs Gängen angeboten werden (zwischen 45 und 75 Euro beziehungsweise inklusive von begleitenden Weinen von 63 bis 110 Euro), wusste ich, dass in den beiden noch dasselbe gastronomische Feuer brannte wie zum Zeitpunkt unserer ersten Begegnung vor 16 Jahren.

Gegrillter Seeteufel im Pancetta-Mantel. Foto: Matthias Kaiser

Natürlich hat mich Andreas kulinarisch verwöhnt. Ließ mich zuerst seinen hausgebeizten Fjordlachs probieren, den er zusammen mit Lachskaviar und dreierlei vom Butternuss Kürbis serviert. Sein sanftes harmonisch-weihnachtliches Spiel von Aromen – im Reigen vereinen sich Nelke, Lorbeer, Ingwer, Koriander, Wacholder, Zitronengras und weißer Pfeffer – scheint wie von Feenhänden komponiert. Wer Andreas nicht persönlich kennt und nicht weiß, dass er in der Küche agiert, wird dort einen schwebenden Weihnachtsengel vermuten.

Handfester hingegen präsentiert er seine Sous-vide gegarte Gänsebrust auf einem Holunderrotkraut, das von vielen Gästen als das beste seiner Art in Thüringen gelobt wird.

Im zweiten Menü bietet Andreas derzeit übrigens ein Zanderfilet auf Resi und Erbsen an. Eines seiner Lieblingsgerichte. Ich kann mich gut daran erinnern, wie wir in der Weihnachtszeit 2004 zugunsten der kurz zuvor abgebrannten Anna-Amalia-Bibliothek in einem Erfurter Großmarkt an zwei Tagen mehrere hundert Portionen von dieser Delikatesse für zahlungswillige Spender zubereiteten.

„Grand Mamas“ machen Lust aufs Wiederkommen

Zum Abschluss überraschte er mich mit einem gerillten Seeteufel. Umwickelt mit einem herrlich duftenden Pancetta richtet Andreas diesen mit sautierten Miniartischocken an. „Ein Gericht, das man unbedingt vorbestellen muss. Nichts für die Tageskarte“, klärte mich der Kochkünstler auf, der noch heute von den unwiderstehlichen Krautrouladen seiner Mutter schwärmt, die ihn seit frühester Jugend an den Herd lockten.

Den Seeteufel servierte mir übrigens Steffi, die nicht nur wie bisher wunderbare Desserts kreiert, sondern inzwischen zusammen mit ständig wechselnden Aushilfen für den Service verantwortlich zeichnet. Sie entwickelt sich derzeit mit ihrer fürsorglichen Art in eine jener für Frankreich typischen „Grand Mamas“, die Lust aufs Wiederkommen entfachen.

Andreas und Steffi –zwei kulinarische Fahrensleute im neuen Hafen „Alt Weimar“, die man unbedingt besuchen sollte.

