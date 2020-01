Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Karnevalisten bestürzt über Verbot von Faschingskostümen in Kita

Die Entscheidung eines Erfurter Kindergartens, Kindern das Verkleiden am Rosenmontag und Faschingsdienstag in der Einrichtung zu verbieten, stößt auf Kritik beim Landesverband der Thüringer Karnevalsvereine. „Für uns ist diese Entscheidung überhaupt nicht nachvollziehbar“, sagte der Präsident des Landesverbandes Thüringer Karnevalsvereine, Michael Danz, am Dienstag in Erfurt der Deutschen Presse-Agentur. Ein solcher Fall sei ihm noch nie zu Ohren gekommen.

Der Kindergarten „Campus-Kinderland“ hatte Eltern schriftlich darüber informiert, dass das Verkleiden dort ausgerechnet am Rosenmontag und Faschingsdienstag nicht erwünscht ist. „Mitgebrachte Faschingskostüme bleiben an beiden Tagen im Fach des Kindes“, heißt es in einem Brief an die Eltern. Begründet wurde das Verbot mit einem „kultursensiblen Umgang miteinander“. Mehrere Medien hatten darüber berichtet.

Danz will nach eigenen Angaben nun das Gespräch mit den Pädagogen des Kindergartens suchen und versuchen, ihnen seine Kritik an ihrer Entscheidung zu erläutern. „Ich will gerne behilflich sein, diese Entscheidung noch einmal zu bedenken“, sagte er.