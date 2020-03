Das Apoldaer Oldtimer-Schlosstreffen 2020 fällt aus – wegen Corona. Vorerst bleiben also nur die Erinnerungen, im Foto die ans Treffen 2018.

Kein Oldtimer-Schloss-Treffen 2020 in Apolda

Das 27. Apoldaer Oldtimer-Schloss-Treffen in diesem Jahr wird ausgesetzt. Das für das erste Juni-Wochenende geplante Ereignis fällt damit flach. Die Entscheidung, in diesem Jahr die Durchführung auszusetzen, haben sich die Veranstalter, Stadt Apolda, Kreis Weimarer Land und die Wirtschaftsfördervereinigung Apolda-Weimarer Land zusammen mit dem Verein AP Racing Team nicht leicht gemacht, heißt es in einer entsprechenden Mitteilung.

Die aktuelle Situation aber und die derzeitig gültigen Allgemeinverfügungen sowie Bestimmungen haben zu dieser Entscheidung geführt. „Die Vorbereitungen waren auf einem guten Weg und das Organisationsteam hatte sich schon voll inhaltlich und organisatorisch auf die Durchführung des Treffens mit Ausfahrt ins Weimarer Land eingestellt“, erklärt Veranstaltungsleiter Volker Heerdegen. „Aber das Gebot der Stunde erfordert leider diesen schmerzlichen Schritt.“ Unter dem Motto „Oldtimer treffen auf Thüringer Landleben“ wird das Thüringer Freilichtmuseum Hohenfelden im kommenden Jahr erneut Ziel des Treffens werden. Ein großer Dank gelte allen Förderern, Unterstützern und Sponsoren für dieses hochkarätige jährliche Treffen von historischen Fahrzeugen.