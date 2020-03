Landkreis. Aktuell gibt es im Weimarer Land 17 an Covid-19 erkrankte Bürger. Häufungen gibt es derzeit nirgends im Kreisgebiet.

Keine Corona-Häufungen im Weimarer Land

Im Weimarer Land waren bis Freitag 17 Personen an Covid-19 erkrankt, wobei neun männlich sind. 132 Kontaktpersonen wurden ermittelt und befinden sich in häuslicher Quarantäne. Zwei Personen von den 17 Erkrankten befinden sich in stationärer Behandlung. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Die Erkrankten verteilen sich übers gesamte Kreisgebiet. Konkret sieht die Verteilung der Betroffenen so aus. Landgemeinde Bad Sulza zwei Erkrankte, Verwaltungsgemeinschaft Mellingen drei, Stadt Blankenhain eine, Landgemeinde Am Ettersberg drei, Gemeinde Grammetal fünf, Verwaltungsgemeinschaft Kranichfeld zwei und in der Verwaltungsgemeinschaft Ilmtal-Weinstraße eine erkrankte Person. Seitens des Gesundheitsamtes wird – auch entgegen aus der Luft gegriffener Falschmeldungen in sozialen Netzwerken – unter Verweis auf die Zahlen betont, dass keine regionale Häufung zu verzeichnen sei. Mehr als zwei Erkrankte in einem Ort gebe es momentan nicht. Auf Grundlage der Allgemeinverfügung in häuslicher Absonderung befinden würden sich aber 183 Reiserückkehrer aus Risikogebieten. Wiederholt und strikt appelliert der Kreis an die Bürger – auch an die in nicht betroffenen Gemeinden –, alle Schutzmaßnahmen, wie zum Beispiel Hygiene und Kontaktverbot, konsequent einzuhalten!