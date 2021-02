Keine Trauungen am 14. Februar in Thüringen

Erfurt. Am 14. Februar 2020 gab es in Thüringen 52 Trauungen. In diesem Jahr sieht das coronabedingt ganz anders aus.

Am Valentinstag am Sonntag werden sich Verliebte in Thüringen auch nicht durch eisige Kälte und Pandemie-Vorschriften vom Feiern zu zweit abhalten lassen. Allerdings wird es – anders als in den Vorjahren – kaum oder gar keine Trauungen an diesem Tag geben. Da der Valentinstag in diesem Jahr auf einen Sonntag fällt, dürften in Thüringens Standesämtern kaum Eheschließungen stattfinden.