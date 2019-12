Geschäftsführer der Thüringen-Kliniken sagt Auftritt im Kreistag Saalfeld-Rudolstadt ab

Eigentlich sollte Rolf Weigel, Geschäftsführer der Thüringen-Kliniken „Georgius Agricola“, am Dienstagabend im Kreistag Saalfeld-Rudolstadt laut Tagesordnung über die Unternehmenslage des mit 2000 Beschäftigten größten Arbeitgebers in der Region berichten. Doch daraus wurde nichts. Der Gastgeber – wie zuletzt immer tagte der Kreistag im Speisesaal des Saalfelder Krankenhauses – ließ sich über seinen Aufsichtsratsvorsitzenden Marko Wolfram (SPD) entschuldigen.

Nachfragen zum Grund der Absage gab es nach den Veröffentlichungen der vergangenen Tage nicht. Rolf Weigel hat den Aufsichtsrat bekanntlich um Entlassung aus seinem Vertrag gebeten, der noch bis Sommer 2022 läuft. Am 18. Dezember soll darüber entschieden werden.

Stattdessen wurde an die Kreistagsmitglieder ein zweiseitiges Schriftstück verteilt, in dem auf die wirtschaftliche Situation des kommunalen Krankenhauses verwiesen wird. Die meisten der Fakten standen längst in der Zeitung.

Wie weiter mit den Thüringen-Kliniken Saalfeld-Rudolstadt?

Geschäftsführer will Thüringen-Kliniken verlassen