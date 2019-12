Kolumne: Kabellos im neuen Roadster

Ich liebe es, mit meinem Sohn zu diskutieren. Besonders, wenn’s um Grundsätzliches geht. Dass dies vermutlich alle Eltern von Zeit zu Zeit tun (müssen), soll hier angenommen werden. Zumal, wenn es um pubertierende Kinder geht. Ihnen droht, ebenso wie uns vermeintlich gefestigten Erwachsenen, um die Weihnachtszeit herum die Gefahr, von einer gewaltigen Konsumwelle hinfortgespült zu werden. Die Botschaft dessen, was Weihnachten meint, könnte da im Kassengeklingel überhört werden.

Im jüngsten, selbstverständlich pädagogisch wertvollen Gespräch zwischen ihm und mir dreht es sich exemplarisch um zwei weiße Kopfhörer ohne Kabel, die entfernt an Golfschläger erinnern und von einem dem Livestyle zuzurechnenden Hersteller aus Übersee zuzuordnen sind. Die weltbewegende Frage, die wird Männern nun zu klären suchten, war die, ob er sich die nicht ganz billigen Teile fürs Ohr wegen der offenkundigen Skepsis der Eltern mit quasi konterrevolutionärer Unterstützung durch Omas und Opas einfach selbst bescheren sollte. – Dies völlig ungeachtet der Tatsache, dass er bereits Kopfhörer besitzt – nur eben mit Kabel. Fachmännisch, ausführlich und überaus geduldig erläuterte er mir nun die Vorteile der Kabellosen. Auf meinen Einwand, ob die Dinger denn nötig sind, ging er gar nicht erst ein, obgleich ich mahnte, dass das ja so wäre, als würde ich mir zum soliden Kombi noch einen smarten Roadster holen. Ach, ihn würde das nicht stören, könnte er im Sommer und bei offenen Verdeck dann doch neben mir durch die Stadt düsen und nebenbei kabellos Musik hören. Derweil würde mein im Fahrtwind wehendes graues Haar allen signalisieren, guck mal, der Alte versteht echt noch was von Lifestyle . . .

– Ich gestehe es, seine Idee gefiel mir.