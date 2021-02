Krautheims Feuerwehr macht das Dorf entsorgungsbereit

Krautheim. Dieses Signal hat Krautheim verstanden. Als die Freiwillige Feuerwehr am Sonnabend zum Schneeräumen auf den Plätzen vor der ehemaligen BHG und dem Gasthaus aufrief, da fanden sich auch einige andere Krautheimer ein und packten mit an.

Christoph Schütze fuhr mit seinem Traktorgespann unzählige Schnee-Ladungen aufs Feld hinter die ICE-Brücke. Die Landgemeinde stellte zum Verladen einen Radlader ab. Anlieger bedankten sich mit einer Stärkung durch Pfannkuchen und Kaffee.

Sonntagnachmittag bringen die Kameraden nun Mülltonnen von Krautheimern an die Abfuhrplätze, die nicht auf familiäre Unterstützung zählen können und selbst nicht in der Lage sind, volle Abfallbehälter durch den Schnee zu ziehen. Die Feuerwehr wies allerdings darauf hin, dass es nur um volle Mülltonnen und Papierbehälter geht. Sie sollten zudem mit Name, Straße und Hausnummer gekennzeichnet sein.