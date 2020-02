Künftige Feuerwehrmänner in der Ausbildung

Das Wetter konnte gar nicht besser sein, als 28 Frauen und Männer aus den Ortsfeuerwehren Rohrbach, Leutenthal, Willerstedt, Oßmannstedt und Niederroßla jetzt zur nächsten Übungseinheit bei der Wehr Niederroßla antraten.

Sie alle gehören also zu Dörfern der Landgemeinde Ilmtal-Weinstraße, die in Niederroßla eine einheitliche Grundausbildung für den „Feuerwehrnachwuchs“ organisiert und bezahlt. Denn zur Verfügung stehen den Neulingen, die später die Wehren dauerhaft verstärken, erfahrene Kreisausbilder wie Tino Tröbs von der Feuerwehr Niederroßla, Sven Kuhnert und Silvio Buschmann (beide Feuerwehr Apolda).

Mit großem Engagement sind auch diese künftigen Feuerwehrleute bei der Grundausbildung dabei. Foto: Dirk Lorenz-Bauer

Am Samstag jedenfalls stand unter anderem das Üben von Knoten auf dem Plan, zudem mussten am frühen Nachmittag praktische Prüfungen absolviert werden.

Letzteres bezog sich konkret auf die Grundübung, bei der eine Gruppe in den Löschangriff geht. Im Ernstfall sollte da möglichst jeder Handgriff sitzen, weshalb im Vorfeld und bis zum Schluss noch eifrig geübt wurde.

Insgesamt 28 angehende Feuerwehrleute nehmen derzeit in der Landgemeinde Ilmtal-Weinstraße – hier eine Ausbildungseinheit in Niederroßla – an der Grundausbildung teil. Foto: Dirk Lorenz-Bauer

Ausbilder und Berufsfeuerwehrmann Tino Tröbs sagte unserer Zeitung, dass er angesichts der Ausdauer, Ernsthaftigkeit, Neugier und Begeisterung in dieser Truppe sehr zuversichtlich sei. Jedermann werde bekanntlich in den Wehren gebraucht, um den Brandschutz abzusichern. Weil das auch der Bau- und Ordnungsamtschef der Ilmtal-Weinstraße, Ronny Funk, weiß, nimmt auch er an dem Grundlehrgang teil. Dem Vernehmen nach soll er einer der „besten Schüler“ sein, was er bescheiden zurückwies.

Vor zwei Wochen absolvierten die Teilnehmer bereits den Erste-Hilfe-Kurs. Demnächst folgt dann noch die Ausbildung am Sprechfunk – und zwar analog und digital, weil beides derzeit noch in Nutzung ist. Ist das erledigt, gibt es die Zertifikate als Nachweis und zur weiteren Motivation. Denn dass sich die Teilnehmer nach und nach weiter qualifizieren – etwa zu Trupp- und Gruppenführern, Atemschutzgeräteträger sowie Maschinisten – ist die Hoffnung.

Die Technik für die Grundausbildung stellen übrigens die Wehren Oßmannstedt, Niederroßla und Mattstedt. Insgesamt sieht die Grundausbildung 78 Stunden vor.