100 Jahre Thüringen: Aus sieben wird eins – Die Gründung des Landes

Mit dem Ende des Ersten Weltkrieges und den sich daraus ergebenden Ereignissen, die die politische Landschaft Deutschlands grundlegend verändern, entsteht in unserer Region eine einmalige Gelegenheit. Nachdem alle Herrscher der Thüringer Kleinstaaten ihren Thron räumen mussten, scheint der Zeitpunkt reif, den schon lange vor dem Ersten Weltkrieg immer wieder kritisierten „Thüringer Kleinstaatenjammer“ zugunsten eines geeinten und somit leistungsfähigeren Staates endgültig abzuschaffen.

Bereits während der Revolution von 1918/19 gibt es erste Überlegungen zu einer „Großthüringer“ Einigung. Als Grenze scheint den handelnden Akteuren damals der 36. Reichswahlkreis sinnvoll, der in etwa unserem heutigen Staatsgebiet entspricht. Dabei gibt es allerdings ein Problem und das heißt Preußen. Es besitzt zahlreiche Exklaven in dem zu einenden Gebiet, wie etwa Erfurt und Umgebung, Suhl und Schleusingen, das Eichsfelds mit Heiligenstadt, Nordhausen, Mühlhausen oder auch die Region um Ranis.

Ende März 1919 findet dann in Weimar eine Verwaltungskonferenz statt, auf der nochmals auf die Wichtigkeit eines Staatenzusammenschlusses hingewiesen wird, denn in der Zwischenzeit forderten auch die Wirtschaftskreise einen einheitlichen Wirtschaftsraum Thüringen. Die Preußische Regierung, die anfangs noch Verhandlungsbereitschaft signalisiert, macht schließlich Ende April 1919 einen Rückzieher.

Der Traum von „Großthüringen“ ist damit vorerst vom Tisch, was aber nicht bedeutet, dass das gesamte Projekt zum Scheitern verurteilt ist.

Im Gegenteil. Unter der Regie des Geraer Staatsminister Carl von Brandenstein (SPD) kommt es zu einem Staatsvertrag auf Landesebene, den von Brandenstein dann „Gemeinschaftsvertrag über den Zusammenschluß der thüringischen Staaten“ nennt.

Zwischen Ende Mai und Ende Juni 1919 unterschreiben sechs der acht thüringischen Staaten dieses Abkommen. Coburg wird sich später für einen Beitritt zu Bayern entscheiden, Meiningen lässt sich erst nach langwierigen Verhandlungen zu einer Unterschrift bewegen. Demnach sind es also sieben ehemalige Staaten, die nun zu einem verschmelzen.

Die preußischen Exklaven bleiben vorerst bestehen. Das erste gesamtthüringische Parlament, der „Volksrat von Thüringen“, konstituiert sich schließlich am 16. Dezember 1919, sodass damit ein weiterer entscheidender Schritt in Richtung Landesgründung vollzogen wird. Eine allerletzte Hürde wird am 23. April 1920 genommen, als die Nationalversammlung einstimmig für das „Gesetz, betreffend das Land Thüringen“ votiert.

Reichspräsident Friedrich Ebert verkündet daraufhin am 1. Mai 1920 die Landesgründung. Die Hauptstadt nebst Parlaments- und Regierungssitz befindet sich fortan in Weimar.

Der neue Thüringer Staat hat zu diesem Zeitpunkt rund 1,6 Millionen Einwohner bei einer Fläche von 11.763 Quadratkilometern. Zum Vergleich: Unser heutiger Staat besitzt eine Fläche von 16.171 Quadratkilometern bei einer Einwohnerzahl von 2,137 Millionen (Stand Ende 2017).

Schließlich werden die Staatsfarben 1921 dann mit Weiß-Rot festgelegt, das Landeswappen trägt einen roten Hintergrund und darauf sieben silberne Sterne, in Anlehnung an jene sieben Einzelstaaten, die nun zu einem Land verschmolzen sind.