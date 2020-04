Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

100 Jahre Thüringen: Blutige Rache in Sömmerda

Die rechten Umsturzpläne lagen schon eine ganze Weile in der Schublade bereit, allein der Zeitpunkt zum Losschlagen scheint noch nicht gekommen zu sein. Die Drahtzieher der Aktionen sind der ostpreußische Generallandschaftdirektor Wolfgang Kapp und der Reichswehrgeneral Walther von Lüttwitz. In der Nacht vom 12. auf den 13. März 1920 beginnt ihr „Abenteuer“, dass sie mit Hilfe des Freikorps „Marinebrigade Ehrhardt“ umsetzen, als dieses das Regierungsviertel in Berlin besetzt.

Die legitime Regierung unter Reichskanzler Gustav Bauer flieht gemeinsam mit dem Reichspräsidenten Friedrich Ebert unter dem Eindruck der Situation nach Dresden und später nach Stuttgart. Im Anschluss ernennt sich Kapp zum „Reichskanzler“, und Lüttwitz übernimmt die Führung der loyal zu den Putschisten stehenden Truppen. Daraufhin ruft die legitime Regierung den Generalstreik aus, um den rechten Umtrieben ein Ende zu setzen.

Zugleich sieht die radikale Linke nun ebenfalls ihre Chance, eine Räterepublik und damit die „Diktatur des Proletariats“ zu installieren. In weiten Teilen von Deutschland prägen chaotische und zum Teil auch bürgerkriegsartige Szenen die folgenden Tage. Thüringen bildet dabei keine Ausnahme, vor allem im traditionell linken Gotha kommt es in dieser Zeit zu schweren Ausschreitungen, die mehr als 100 Tote fordern.

Obwohl der Kapp-Lüttwitz Putsch bereits am 17. März zusammenbricht, unter anderem deshalb, weil der ausgerufene Generalstreik Wirkung zeigt und die Putschisten kaum Rückhalt in der Bevölkerung verspüren, dauern die chaotischen Zustände noch weit über diesen Tag an. In Thüringen nehmen die Reichswehr und Freikorps nach der endgültigen Besetzung Gothas am 25. März schwere Rache an den vermeintlichen Rädelsführern.

Dabei richten sich die Maßnahmen gezielt gegen die Arbeiterschaft und USPD-Angehörige. In diesem Zusammenhang sind die Vorgänge, die sich in Sömmerda vor allem am 24. März 1920 ereignen, mitunter weniger bekannt.

Hier hatte sich bereits am 15. März eine Arbeiterwehr gebildet, die unter anderem in den Tagen nach dem Ende des Putsches die Einwohnerwehren vor Ort und den umliegenden Dörfern entwaffnet und den Generalstreik weiterhin aufrechterhält. Am 24. März wird Sömmerda schließlich von anrückenden Reichswehrtruppen, die die „roten Umtriebe“ nun beenden sollen, eingenommen. Dabei wird die Stadt sogar mit Artillerie angegriffen, die Arbeiterwehr verteidigt sich für kurze Zeit.

Daraufhin will der örtliche USPD-Vorsitzende Kurt Neubert mit der Reichswehr verhandeln, die ihn bei diesem Versuch allerdings gefangen nimmt und misshandelt. Anschließend kommt es zu Hausdurchsuchungen und weiteren Gefangennahmen, die größtenteils nur durch Denunziationen möglich sind.

Teils durch die Reichswehr, teils durch einen Mob werden die „Überführten“ in aller Öffentlichkeit verprügelt und etwa wie im Fall Kurt Neuberts „auf der Flucht“ erschossen. Etwa 180 Gefangene sperrt man in den Keller des Rathauses. Einige von ihnen werden durch ein „Volksgericht“ abgeurteilt und erschossen.

Allein in Sömmerda werden dabei 17 Menschen ermordet, die restlichen Festgehaltenen werden anschließend auf den Petersberg nach Erfurt gebracht. Dieser blutige Mittwoch sollte den Menschen vor Ort noch lange in Erinnerung bleiben.