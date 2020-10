100 Jahre Thüringen: Die „Wismut“ – Uran für die Sowjetunion

Schon im Sommer 1945 beginnt die sowjetische Besatzungsmacht im Süden ihrer Zone mit geologischen Erkundungen. Das Ziel ist klar, denn das Land braucht dringend noch mehr Uranerz, um mit den USA im Bereich der Kernwaffentechnik aufzuholen. In der UdSSR ist bis dato noch kein größeres Uranvorkommen entdeckt worden. 1947 wird dann zunächst eine sowjetische Aktiengesellschaft mit dem Tarnnamen „Wismut“ gegründet, deren Hauptsitz in Moskau liegt. Nach umfangreicher Erkundung, vor allem im Erzgebirge zwischen Annaberg-Buchholz und Zwickau, fällt der Fokus der Sowjets auch auf das Gebiet um Ronneburg, wo ein großes Erzfeld entdeckt wird.

Im Anschluss wird der Schachtbau in der Region vorangetrieben, so dass Bergwerke in Schmirchau, Reust und Lichtenberg, aber auch in Paitzdorf geteuft werden. Auch an anderen Standorten im heutigen Thüringen sucht die „Wismut“ nach Uran, doch die Lagerstätte um Ronneburg zählt zu den größten.

Der Bedarf an Arbeitskräften wird dabei stetig größer. Anfang der 1950er-Jahre werden die künftigen Bergarbeiter zum Teil direkt von der Straße weg verpflichtet, die „Wismut“ hat so bereits knapp 210.000 Beschäftigte.

Die meist gefährliche Arbeit wird mit zahlreichen Vorteilen vergolten. Neben einem höheren Gehalt und einer überdurchschnittlichen Anzahl an Urlaubstagen werden für die Angestellten eigene Krankenhäuser, zum Beispiel in Gera, und Polikliniken unterhalten. Außerdem gibt es für „Wismut“-Angestellte eigene Kaufhallen der HO („HO Betriebsversorgung Wismut“) in denen sie Waren beziehen können, die der reguläre Handel selten bis gar nicht bekommt.

Berühmt-berüchtigt ist in diesem Zusammenhang der „Kumpeltod“, also der 32-prozentige Trinkbranntwein, den es bis 1990 nur gegen Bezugsschein in der DDR zu kaufen gibt und der sich bei „Wismut“-Kumpeln großer Beliebtheit erfreut.

Aufgrund der hohen Bedeutung des Urans für die Sowjetunion gibt es aber auch eigene Polizeieinheiten („Gebietskommando Wismut“) und eine eigene Abteilung der Stasi, die immerhin 1982 über 109 hauptamtliche Mitarbeiter verfügt.

Die Angst vor Spionage ist in der Zeit des Kalten Krieges groß. Zwischen 1945 und 1990 fördert die „Wismut“ mehr als 215.000 Tonnen Uranerz in der gesamten DDR, über die Hälfte stammt dabei aus Thüringen, wovon 90 Prozent im Ronneburger Revier gewonnen werden.

Die Schattenseite ist die langfristige Zerstörung der Umwelt und der Menschen. Zahlreiche kleinere Orte in Thüringen müssen dem Bergbau weichen oder werden zum Teil geräumt. Durch die Absetzanlagen gelangen Schwermetalle und radioaktive Partikel in den Boden und auch in das Grundwasser. Schließlich gibt es 772 tödliche Arbeitsunfälle bei der „Wismut“ bis 1990.

Schwerer wirken sich aber auf die ehemaligen Kumpel Silikose („Staublunge“) und die so genannte „Schneeberger Krankheit“, also Lungenkrebs, als Spätfolgen der Bergarbeitertätigkeit aus.

Dagegen sind mehr als 30 Jahre nach der politischen Wende die Spuren, die die „Wismut“ in der Landschaft hinterlassen hat, nur noch zum Teil zu sehen. Zahlreiche Renaturierungsmaßnahmen haben alte Wunden und Schandflecke erfolgreich beseitigt.

Die „Wismut“-AG hat dafür bis Ende 2016 rund 6,2 Milliarden Euro für die Sanierungsmaßnahmen aufgewendet, wobei die Hälfte nach Thüringen floss.